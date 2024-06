Reprodução Vídeo que viralizou nas redes é uma simulação

Nas últimas semanas, circula nas redes sociais um vídeo que mostra um suposto criminoso colocando um tecido com uma substância desconhecida em um carro para dopar a motorista e roubá-la.

A tática ficou conhecida como "golpe do paninho" e causou preocupação entre os usuários. Entretanto, alguns perfis que publicaram o vídeo afirmaram que se trata de uma simulação, uma vez que o ângulo e os cortes da gravação dão indícios de que as imagens não foram feitas por uma câmera de segurança.

Assista ao vídeo:





Golpe improvável

Ao UOL , o policial federal e instrutor de defesa pessoal Fábio Henrique explicou que o "golpe do paninho" depende de muitas variáveis e, por isso, não seria a primeira opção de um criminoso.

"Primeiro, não existe uma substância com esse efeito tão forte e imediato. Outra questão é que o ladrão dependeria de muitas condicionantes para dar certo. Dificilmente uma pessoa normal iria cheirar aquele pano. O que os bandidos fazem é seguir uma pessoa, procurar o momento de fragilidade da pessoa e usar violência rendê-la", disse.

Desserviço

O profissional criticou postagens na linha dessa do suposto golpe, uma vez que causam pânico entre a população, especialmente à terceira idade.

"É um desfavor que as pessoas fazem em busca de likes. As pessoas começam a ficar paranoicas, isso não existe", esclarece.

Segundo o especialista, apesar do vídeo do "golpe do paninho" ser falso, as pessoas não estão imunes de serem vítimas de roubos e sequestros, que geralmente acontecem com aquelas que estão "sozinhas, desatentas e em espaços desertos".

"Normalmente, os criminosos agem em dupla e possuem um planejamento — que é o que dificulta a reação da vítima. No entanto, o conhecimento é sua arma mais poderosa. Ter consciência sobre segurança não significa estar apavorado, cismado ou paranoico", pontuou o policial.

