Reprodução/Youtube Youtuber Gen Kimura (direita) ao lado de agente da PM em operação na cidade de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo abriu uma investigação para verificar uma postagem em que o influenciador americano Gen Kimura, de 27 anos, é visto participando de uma operação policial. O vídeo, divulgado no começo deste mês, apresenta Kimura no assento traseiro de um veículo policial e observando também alguns exercícios de treinamento realizados pelos militares.



As imagens têm mais de 1,5 milhão de visualizações. Elas mostram os policiais guardam os armamentos da PM. Kimura passou o dia com oficiais e esteve presente em três operações nas comunidades na zona norte de São Paulo.



Segundo o americano, a produção serve para "abordar temas controversos" e que o canal "não endossa ou apoia qualquer forma de discurso de ódio, discriminação ou violência".

Quem é Gen Kimura?





Quem é Gen Kimura?

O youtuber tem mais de 36 mil seguidores no Instagram e não mostra muito a sua rotina. Na bio, ele diz que é produtor de conteúdo e que está "mudando a maneira como as pessoas abordam os problemas". Kimura namora a brasileira Sofia Garicochea.

Gen nasceu em Portland, no noroeste dos Estados Unidos, ele estudou Finanças e Espanhol na SCU (Southern Cross University). Ele também já trabalhou como barbeiro e já foi atleta. Ao se formar, ele se mudou pra Austin, no Texas, para trabalhar no mundo corporativo.

A carreira como influencer ocorreu após a pandemia de Covid-19. "Nos últimos três anos, entre meu trabalho corporativo de vendas de tecnologia, tenho trabalhado no canal", diz o influenciador, que tem mais de 380 mil seguidores em seu canal do Youtube.

Em 2023, Kimura passou a se dedicar somente ao canal. "Não foi fácil. Estaria mentindo se dissesse que não houve momentos em que quis desistir", disse Gen.

"Descobri que as oportunidades começam a se abrir quando você tem uma missão e objetivos claros", afirma o youtuber.

Ainda, ele conta que o namoro começou após as produções de vídeo. "Descobri que "explorar o desconhecido" pode até levar você a conhecer a sua namorada que mora em outro continente", disse ele.





O que diz a SSP?

Ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou que a prática não é permitida . Em nota, o órgão disse que solicitou esclarecimentos da Polícia Militar, que vai apurar o caso.

"A SSP, assim que teve acesso ao vídeo, solicitou esclarecimentos à Polícia Militar, que imediatamente instaurou uma sindicância para apurar todas as circunstâncias relativas aos fatos e adotar as providências necessárias. Toda a dinâmica mostrada nas imagens, envolvendo um civil em práticas exclusivamente militares, não é permitida e fará parte das investigações", disse.

Veja o vídeo postado por Gen







