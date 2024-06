Reprodução/Youtube Influencer gravou americano operação da PM em São Paulo

Um policial militar foi afastado preventivamente de suas atividades após integrar a operação que contou com a participação do youtuber norte-americano Gen Kimura , em São Paulo . O agente irá cumprir serviços administrativos enquanto durar a sindicância interna para apurar o caso. As informações são do g1 .

Segundo a publicação, o policial militar é apenas um dos investigados. Outros agentes que aparecem no vídeo gravado e publicado por Gen Kimura também são alvos da sindicânca.

Em vídeo gravado no dia 21 de abril deste ano, o influenciador dos Estados Unidos aparece em uma viatura, usa colete da PM e narra perseguições feitas pelos agentes. Nas imagens, Gen Kimura chega a segurar um revólver e mostra que teve acesso ao batalhão e à sala onde as armas da corporação ficam guardadas.

A PM informou que não proíbe a gravação de equipes de reportagem, mas ressaltou que diversas recomendações precisam ser cumpridas, algo que não teria acontecido no caso envolvendo o influencer dos EUA.

Ao Portal iG , a Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que a prática foi irregular. "A SSP, assim que teve acesso ao vídeo, solicitou esclarecimentos à Polícia Militar, que imediatamente instaurou uma sindicância para apurar todas as circunstâncias relativas aos fatos e adotar as providências necessárias. Toda a dinâmica mostrada nas imagens, envolvendo um civil em práticas exclusivamente militares, não é permitida e fará parte das investigações", disse.

Além disso, a SSP repudiou a fala de um dos policiais, que, na gravação, diz comemorar as mortes dos criminosos ao lado dos colegas do pelotão.

"As polícias paulistas são instruídas e continuamente capacitadas para agirem dentro da lei. Excessos e desvios não são tolerados e todos os casos são punidos com rigor. Além disso, a dinâmica do vídeo não é permitida de acordo com as regras internas da Corporação", finaliza a SSP.

