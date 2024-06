Reprodução Veja a lista de gírias usadas pelo PCC



Uma cartilha do PCC (Primeiro Comando da Capital) com regras sobre como os membros da facção devem se comportar dentro e fora das prisões foi apreendida na semana passada em uma penitenciária Presidente Bernardes, em São Paulo.

O documento estava com um preso, que se direcionava a enfermaria quando foi revistado por agentes. Com o detido, os policiais encontraram a cartilha. Segundo a Polícia Civil, exames grafotécnicos confirmaram que o documento foi escrito por ele.

O detento foi acusado formalmente em março deste ano e tornou-se réu perante o sistema judicial. Ele foi posteriormente condenado por envolvimento em atividades criminosas em grupo. Durante o depoimento em tribunal, o preso confessou ter redigido o manual pessoalmente, mas negou qualquer afiliação à organização criminosa PCC.

Cartilha do crime foi encontrada com preso Reprodução Homem que portava a cartilha foi preso Reprodução/TJSP gírias usadas pelo PCC Reprodução





A cartilha

O documento tem sete páginas. Na primeira linha o autor diz que "esse dicionário é uma ferramenta de extrema importância que deve ser analisada com muita prudência antes da aplicação das sanções para quem descumprir as determinações".

A primeira das 45 regras aborda "atos de talaricagem", ou seja, a proibição de qualquer membro da facção de se envolver com a mulher de outro integrante do PCC.

Além das regras de conduta, no verso de uma das folhas apreendidas no presídio havia anotações insinuando ameaças a agentes da penitenciárioa “devido à ocorrência de opressão e covardia por parte dos funcionários”, segundo os registros judiciais.



“Todo mundo precisa obedecer à cartilha de conduta, não só o PCC. A facção cobra de toda a periferia, de toda a comunidade em que está presente. Por isso que matam, nos tribunais do crime, os estupradores. É um artigo da cartilha de conduta”, disse o promotor Leonardo Romanelli, coordenador do Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento do Ministério Público de São Paulo (MPSP) ao Metrópoles.

Gírias do PCC

No documento, há diversas gírias, que funcionam como se fossem um vocabulário só do crime. Essas expressões, apesar de terem surgido na facção, já se tornaram populares, como por exemplo: corre, cagueta e dar um pepino.





Veja o que significa as expressões do PCC

Antigos: Presos que cumpriram suas penas há muitos anos;

Arrastar: Levar alguém a se prejudicar;

Atracar: Chegar, aparecer;

Atravessar correria: Atrapalhar atividades;

Axé: Chance; atenuação de uma falta;

Bandeira branca: Proibição de qualquer motim, levante, rebelião;

Barraco: Cela;

Batismo: Passagem de "primo" para "irmão";

Berro e ferramenta: Armamentos;

Blindar (a mente): Não se deixar "levar psicológico";

Boi: Banheiro;

Bonde: Transporte de presos de um lugar a outro; Em certas ocasiões, pode se referir também a movimentação de objetos;

Burra: O mesmo que cama;

Cabeça branca: Diretor da unidade prisional;

Cabelo de punk: Maconha de baixa qualidade;

Cabuloso: Aquele que não deixa ninguém subjugá-lo, "entrar em sua mente";

Cadeia do Comando: O mesmo que "Cadeia do PCC";

Cadeia do PCC: Prisão orientada por diretrizes e pela disciplina do PCC;

Cadeia favorável: O mesmo que "Cadeia do PCC";

Cagueta: Derivado de alcaguete, é um termo utilizado pelos prisioneiros para se referir aos delatores;

Caiu: Diz-se geralmente quando algum objeto não autorizado foi surpreendido por funcionários ou policiais;

Caminhada: (1) Histórico ("Qual a sua caminhada?"); (2) Série de procedimentos a serem cumpridos ("Me ensinou a caminhada");

Cara de proceder: Aquele que demonstra agir de acordo com o "proceder";

Chapão: Porta de ferro;

Chefão: Termo pelo qual os presos se dirigem aos funcionários;

Cobrança: Diferente de punição, diz respeito a uma das "consequências" possíveis dos atos de alguém, na qual se lembra do compromisso de agir de acordo com a "disciplina do Comando";

Coisa: Inimigo, categoria utilizada para se referir tanto aos presos de outras facções quanto aos funcionários da segurança pública;

Colega: Forma como as visitantes chamam as pessoas que também visitam parentes nas cadeias;

Colônia: Centro de Progressão Penitenciária;

Comando: O mesmo que PCC;

Consequência: resultado, efeito de atos ou palavras;

Convívio: Espaço destinado aos que mostram ter "proceder";

Corre: Forma de ganhar dinheiro;

Correr com: Ato de quem está "lado-a-lado";

Corre contra: Fala-se de quem faz oposição ao PCC;

Correria: Atividade;

Crime: Conceito utilizado não só para fazer referência aos atores que praticam crimes, mas também a uma ética e uma conduta prescrita;

Crime original: Valoração positiva do "Crime";

Cunhada: Companheira do "irmão";

Dar a palavra: Endossar conduta;

Dar um pepino: Aparecer um problema;

Dar um psicológico: Intimidar ou persuadir;

Decisão: Chamar para briga, geralmente realizada no pátio e que pode resultar na morte de um dos envolvidos;

Decisão na faca: Briga com o uso de facas;

De igual: Expressão utilizada pelos presos para evocar o estatuto de "Igualdade";

Deselegante: Conduta que não obedece à etiqueta prisional; Desenrolar: Esclarecer;

De toca: Estado de quem não enxerga o que está diante dos olhos, algo que se considera ser óbvio;

Dia de visita: Dia em que é permitida a entrada de visitantes na unidade prisional;

Disciplina do Comando: Condutas recomendadas aos participantes do PCC;

Em choque: Espantado, sem ação, com medo, assustado;

Entrar na mente: O mesmo que "dar um psicológico";

Exclusão: Perda do atributo de "irmão";

Faculdade: Prisão;

Família: (1) Moradores de uma cela; (2) O mesmo que PCC;

Faxina: (1) Cela onde moram presos responsáveis por funções políticas e administrativas no interior de um pavilhão; (2) Nome dado aos moradores da cela "faxina";

Fechar: Unir-se a; concordar;

Fita: Ação, tarefa ou situação;

Frente: Espécie de representante;

Gaiola: Espaço cercado por grades;

Gancho: Suspensão da condição de "irmão";

Ganhar a cadeia pro PCC: Conquistar território prisional para o Comando; Fazer da prisão uma "Cadeia do PCC";

Ganso: Informante da polícia;

General: Posto hierárquico que existia no PCC antes da incorporação da "Igualdade" ao seu lema; Gozar cadeia: Demonstrar prazer por estar recluso;

Humildade: Comportamento de quem considera os outros iguais; Ideais do PCC: Orientações de base do PCC;

Igualdade: Ideal incorporado ao antigo lema do PCC (Paz, Justiça e Liberdade) e que supõe que um preso não é mais, melhor ou maior que o outro;

Inclusão: Procedimento de entrada na unidade prisional;

Instruído: Ensinado;

Interditado: Pessoa a quem não se podem vender drogas e com quem não se podem consumi-las;

Invadir a mente: Ação que visa convencer ou persuadir alguém; o mesmo que "dar um psicológico";

Irmão: Membro "batizado" no PCC;

Isqueirar: Incitar intrigas ou brigas;

Jumbo: Conjunto de itens levados pelas visitantes aos prisioneiros;

Junto e Misturado: Quando não é mais possível distinguir as unidades;

Justiceiro: (1) Aquele que comete homicídios em troca de dinheiro; (2) Quem mata "ladrões";

Lado-a-lado: Qualidade da relação entre duas ou mais pessoas, na qual existe uma cooperação desprovida de hierarquia;

Ladrão: Quem se reconhece e/ou é reconhecido como fazendo parte do "Crime", independente de sua especialidade criminosa;

Lagarto: Aquele que se deixa ser mandado por outro, faz o que o outro manda ou assume crimes cometidos por outras pessoas;

Lançar: O mesmo que criar;

Malandro: Alguém que sabe lidar com situações adversas;

Malandrão: Preso típico da época que antecedeu a existência do PCC, caracterizada pela exploração financeira e sexual de outros presos;

Malandrismo: Pressão psicológica ou física para subtrair algo de um terceiro;

Melhor hora: Diz-se de um embate adiado para quando a "bandeira branca" cair, ou em rebeliões;

Meter o louco: Arriscar;

Mil graus: O número de graus indica a importância da atividade;

Mona: Homossexual;

Moscar: Vacilar, demonstrar falta de malícia, de atenção e de astúcia; Mula: Brincadeira;

Mundão: O exterior das cadeias; o local da liberdade;

Mular: O mesmo que brincar; O verbo "brincar", entre os presos, possui conotação sexual e não é utilizado para se referir a relações jocosas;

Nóia: Viciado em drogas;

Oposição: Prisioneiros ligados a outros comandos que não o PCC;

Padrinho: "Irmão" que propôs o "batismo" de outro "irmão" e que carrega a responsabilidade por trazer este novo membro ao PCC;

Pagar o boi: Fazer a limpeza do banheiro;

Pagar raiva: Provocar a ira;

Pagar simpatia: Querer agradar os outros;

Pagar sujeira: Dificultar a vida, ser rígido com relação às normas institucionais;

Partido: O mesmo do que PCC;

Passar a caminhada: Informar;

Pedir seguro: Recorrer à administração da prisão e solicitar que seja protegido dos demais presos;

Pedra: O mesmo que "burra", cama;

Pelo certo: Em concordância com o "proceder"; Perder o papel: Ser "excluído" do PCC, deixar de ser "irmão";

Perreco: Discussão, intriga;

Piloto: Posição política exercida por presos;

Pipa: Bilhete;

Pistas: Ruas, locais exteriores à prisão;

PJLIU: Iniciais do lema Paz, Justiça, Liberdade, Igualdade e União para todos;

Pote: Cela destinada ao cumprimento de castigo determinado pela administração da prisão;

Pousar: Prestar atenção em conversas ou atos alheios; espiar;

Praia: Centro da cela; Praiano: Quem dorme no chão;

Primário: Quem está na cadeia pela primeira vez e ainda não cumpriu um ano de reclusão;

Primo: Presos que residem no "convívio" de cadeias comandadas pelo PCC, mas que não são seus membros "batizados";

Proceder: Comportamento esperado de um prisioneiro, por meio do qual ele é avaliado pelos outros presos;

Progresso: Trabalho que faz parte de um plano de fuga, geralmente escavação de buracos;

Puxar cadeia: Cumprir pena;

Quebrada: Local de moradia atual ou passada, com a qual se estabeleceu uma relação afetiva;

Quinze: PCC;

Radial: Corredor que dá acesso aos pavilhões de uma cadeia;

Raio: O mesmo que pavilhão;

Ramelar: Errar ou agir em desacordo com o que é esperado;

Rapa: O mesmo que limpeza;

Repudiado: Fala-se do "irmão" que, em razão da gravidade de suas faltas, além de ter sido "excluído" do PCC, teve sua morte decretada;

Representar o Comando: Firmar a adesão ao PCC;

Residente: Quem está preso há mais de um ano, ou que já esteve preso anteriormente;

Responsa: O mesmo que responsabilidade; Retirar a palavra: Voltar atrás; Ritmo: Particularidade; Rua: Local da liberdade; o exterior da prisão; Salve: (1) Forma de chamar alguém; (2) Comunicado; (3) Recado; (4) Saudação;

Salve geral: Comunicado a ser amplamente divulgado; Seguro: Espaço destinado aos presos cujas vidas são ameaçadas por outros prisioneiros;

Sem futuro: Pessoa sem "proceder"; Senhor: Polícia ou funcionário (e somente eles);

Senhora: Familiar do preso;

Setor: Concernente a atividades laborais no interior da prisão;

Sintonia: Regime de relações que permite que uma iniciativa, ideia, ato ou enunciado de alguém acione uma cadeia imitativa que ressoe, não sem resistências e adaptações, entre os que estão "na mesma caminhada";

Sintonizados: Aqueles que estão "em sintonia" uns com os outros;

Sociedade: Categoria que faz referência aos que não são do "Crime", não estão "em sintonia", não participam do PCC;

Sofrimento: Experiência vivida na prisão; Somar: O mesmo que "correr lado-a-lado";

Subir: O mesmo que morrer; Subir a praia: Acordar pessoas que dormem no chão;

Subir pra burra: Deixar de dormir no chão para passar a dormir na cama;

Sujeito homem: Homem de "proceder", que age em conformidade com o "proceder";

Talarico: Quem se envolve afetivamente ou sexualmente com esposa ou companheira de preso;

Tatu: Buraco escavado com finalidade de fuga;

Testar a febre: Provocar a ira;

Tirar cadeia: Cumprir pena;

Tirar cadeia como Mandela: Cumprir pena durante muitos anos;

Tirar a camisa ou rasgar a peita: Pedir para ser desligado da organização se comprometendo a não prejudicar o grupo;

Toca atolada: Pessoa que não enxerga e demonstra não querer enxergar o que está diante de seus olhos;

Tomar a cadeia: Neutralizar os funcionários;

Torre: Posição política existente no PCC, responsável pelos "salves" que orientam as ações dos presos;

Tranca: Fechamento das celas;

Transparência: Ausência de segredos;

Vacilão: Pessoa que sempre repete os mesmos erros;

Valetes: Duas pessoas que dormem na mesma cama, com as cabeças opostas;

Verme: Polícia em geral;

Visão: Conhecimento aliado à clareza de raciocínio, lucidez;

Visita: Como os presos costumam chamar os visitantes;

Viúva: Espaço cercado por grades; o mesmo que "gaiola";

Voz: Posição política que existia em cada cela (voz do barraco), em cada pavilhão e em cada cadeia;

Vulgo: Apelido;

Xis: O mesmo que cela;

Zé Povinho: Quem não participa do regime de relações do PCC, mas também não é "coisa";









*Com informações do UOL



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.