A Polícia Federal deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas nesta terça, 25. A Operação Catrapo II busca prender integrantes de uma quadrilha responsável por traficar substâncias ilegais do Peru e Bolívia para países europeus.

Entre as acusações e mandados ativos, a PF cumpre 13 mandados de busca e apreensão e 15 de sequestro de bens e valores . O valor dos sequestros, inclusive, ultrapassa os R$ 100 milhões , de acordo com o site oficial da polícia.

Além disso, foram emitidos mandados de pedidos de prisão temporária para o Mato Grosso, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Santana Catarina e São Paulo, estados chave da organização criminosa. Internacionalmente, há mandado de prisão preventiva na Bélgica.

Os mandados são todos emissão da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso. A sede intermediária do tráfico ou entreposto de abastecimento do tráfico encontrava-se no estado.

Operação milionária contra tráfico de drogas

A ação da PF é continuação da operação. O objetivo é combater o tráfico e lavagem de dinheiro, além de investigar patrimônios de mais de R$ 100 milhões .

Entre os patrimônios listados e usados para ocultação, estão imóveis, veículos de luxo, aviões e bens como relógios, como mostram fotos da PF.

Os bens eram usados para lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Traficantes presos pela PF tinham mais de R$ 100 mi em aviões e carros reprodução/pf

Operação Catrapo contra drogas

A deflagração da Operação Catrapo começou em julho de 2022, quase dois anos antes da segunda fase.

Dezesseis pessoas foram indicadas por tráfico internacional de drogas, além da apreensão e sequestro de cerca de R$ 50 milhões e mais de dois quilos de cocaína.

A PF ressaltou a organização e habilidade dos supostos traficantes: “Durante as investigações, a organização mostrou-se altamente estruturada, com capacidade para gerir grandes somas de dinheiro e absorver perdas significativas em decorrência das apreensões de drogas, aeronaves e outros bens, ocorridas desde o início das apurações policiais.”

