Agência Brasil Eldorado do Sul inundada em maio deste ano

Os moradores de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, voltaram a sair de casa entre a noite de domingo (23) e a manhã desta segunda-feira (24), devido às novas inundações nas ruas dos bairros Sans Souci, Itaí e Sol Nascente.

De acordo com a Defesa Civil, o número de pessoas que precisaram sair de casa e foram resgatadas já chega a 60.



O nível do lago Guaíba subiu 23 centímetros em 11 horas. Ainda, o Rio Jacuí está em 4,63 metros, segundo a Defesa Civil do município; a cota de alerta é de 5 metros, e a de inundação, de 6 metros.

"A Defesa Civil de Guaíba orienta a todos que se encontram em áreas de risco, nas margens do lago, que busquem um local seguro ou dirijam-se ao abrigo municipal do Ginásio do Coelhão", disse o órgão em nota.



As cheias ocorrem devido à incidência de ventos e chuvas nas direções Sul e Sudeste, o que represa a água do lago e do rio. O fenômeno deve continuar pelo menos até terça-feira (25).

No mês de maio deste ano, um período de chuvas intensas resultou em fortes cheias no estado, inundando mais de 90% do município com águas do Rio Jacuí que fluíram em direção ao Lago Guaíba. Como consequência, mais de 40 mil residentes precisaram ser deslocados de suas residências.





Tragédia

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul registrou 177 óbitos devido às chuvas que provocaram enchentes e inundações e deixaram o estado assolados no mês passado. Há ainda 37 pessoas desaparecidas e 10 mil fora de casa, segundo o órgão.

