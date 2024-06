Reprodução Twitter 27.09.2023 Avanço do Guaíba em áreas de Belém Novo, no extremo Sul de Porto Alegre, no mês de maio

O nível do lago Guaíba subiu 23 centímetros nas últimas 11 horas, o que fez com que a prefeitura de Guaíba emitisse um alerta de risco para inundações em áreas de risco. A região tem clima instável desde o final de semana.



"A Defesa Civil de Guaíba orienta a todos que se encontram em áreas de risco, nas margens do lago, que busquem um local seguro ou dirijam-se ao abrigo municipal do Ginásio do Coelhão", disse o órgão em nota.



Segundo informações da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o último registro ocorreu às 5h15, quando o lago estava em 3,41 metros. Esse nível começou a aumentar às 18h15, quando estava em 3,18 metros.



De acordo com a prefeitura de Guaíba, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, a cheia ocorreu devido à incidência de ventos nas direções Sul e Sudeste, o que represa a água do lago. O fenômeno deve continuar pelo menos até terça-feira (25).





Tempo no RS

A última semana de junho no mês de junho no Rio Grande do Sul deve ser de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo , segundo avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Na segunda-feira (24), as chuvas serão mais fortes nas regiões noroeste, norte e serra, segundo a Climatempo. A previsão é de temporais e precipitação volumosa, com risco de transtornos significativos.

Já a parte oeste, campanha e sul do estado terão mais a presença do sol, apesar da variação de nuvens.

Na terça-feira (25), a campanha gaúcha ter geada e temperaturas em torno de 4 °C em Bagé. Nas Missões, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora.

Já na quarta-feira (26), uma nova área de baixa pressão junto a uma frente fria devem levar chuva para grande parte do Rio Grande do Sul.



Na quinta-feira (27), está prevista uma queda acentuada das temperaturas no estado do Rio Grande do Sul devido à retirada da frente fria em direção ao sudeste, permitindo a entrada de uma nova massa de ar frio de origem polar sobre o sul do Brasil.



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) adverte para a queda das temperaturas em todo o estado até terça-feira (25). No norte do Rio Grande do Sul, a diminuição pode variar entre 3ºC e 5ºC. Na região sul, a previsão é de uma queda superior a 5ºC.

