A defesa do líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola , conseguiu diminuir parcialmente a pena por um assalto que ele realizou no ano de 1999, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Na época, o criminoso e seus comparsas fizeram funcionários de reféns e usaram metralhadoras e granadas para roubar uma agência bancária.

Inicialmente, a pena era de sete anos, sete meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa. Após a revisão, a penalidade foi alterada para sete anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, também em regime inicial fechado.

Em outro caso de vitória na Justiça, em abril, Marcola conseguiu uma absolvição no Tribunal de Justiça de São Paulo em um processo de lavagem de dinheiro.

Como o assalto aconteceu?

Em 1999, no dia 31 de março, uma agência bancária na capital do Mato Grosso foi alvo de um roubo por volta das 18h40. Marcola e seus comparsas, fingindo serem funcionários do Banco do Brasil de Brasília, entraram na agência após o expediente normal, acompanhados do gerente.

Munidos de metralhadoras, granadas e pistolas, dominaram o gerente geral, seus familiares, uma empregada doméstica, além da mulher e do filho do ex-tesoureiro da agência, que estavam presentes na chácara onde foram levados.

Durante o assalto, renderam também outros funcionários e vigilantes, levando aproximadamente R$ 6,2 milhões em dinheiro e quase US$ 200 mil, antes de fugirem do local.



Os policiais prenderam os criminosos no aeroporto de Porto Velho, capital de Rondônia. Marcola portava um documento falsificado com sua própria foto, mas com o nome de José Aparecido Vasques.







Condenação

Marcola tem condenação total de 300 anos pelos crimes de associação à organização criminosa, roubos, homicídios e tráfico de drogas. O líder do PCC está preso na Penitenciária Federal de Brasília.

A defesa de Marcola afirmou que apesar do resultado não ter sido o acolhimento total dos pedidos listados na revisão criminal, “o provimento parcial já foi um passo importante na busca pela justiça”.

O advogado do criminoso, Bruno Ferullo disse ainda “que irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para abordar as nulidades processuais que não foram sanadas pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso”.

