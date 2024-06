Reprodução Chuva de "ovo" em Guaíba

No domingo (23), o Rio Grande do Sul foi atingido por fortes tempestades que trouxeram granizo do tamanho de ovos, conforme relatado por residentes locais. Essas chuvas foram acompanhadas por uma frente fria intensa que se estenderá ao longo da semana, contribuindo para o aumento do nível do Guaíba .

De acordo com a atualização da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), às 6h, o lago estava em alerta, com uma altura de 3,41 metros, aproximadamente 20 centímetros abaixo da marca de inundação.

Segundo a prefeitura de Guaíba, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre e o MetSul Meteorologia, a cheia ocorreu devido à incidência de ventos nas direções Sul e Sudeste, o que represa a água do lago. O fenômeno deve continuar pelo menos até terça-feira (25).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo" devido à queda significativa da temperatura em uma área do Rio Grande do Sul que inclui a região metropolitana da capital Porto Alegre nesta segunda-feira. Segundo o órgão, entre o fim da tarde de domingo e as 8h de terça-feira, grande parte do estado pode registrar diminuições de temperatura superiores a 5°C.

