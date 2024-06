Reprodução: Arquivo pessoal Diabão com a nova carteira de identidade

O tatuador conhecido como 'Diabão' agora tem uma carteira de identidade oficial com o nome de Diabão Faro do Prado. Ele está registrado no Guinness Book pelo maior número de implantes na cabeça.

A conquista na Justiça de oficializar o apelido aconteceu em abril de 2024 e só agora ele conseguiu atualizar o RG. Antes, ele se chamava Michel Prado.

"Eu percebi que já não era mais a mesma pessoa, tanto por dentro como por fora. Me sinto realizado", disse Diabão ao g1.

Ele mora em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e afirmou que tem o apelido Diabão há muitos anos, após ele enfrentar discriminação nas ruas devido a suas tatuagens e piercings.

"Foi uma realização muito grande, pois realmente não me vejo mais como Michel, mas totalmente como o Diabão, que, inclusive, é uma pessoa altamente cristã", explicou.

Segundo o tatuador, o próximo passo é atualizar o passaporte com o novo nome.



Fé

Cristão, ele acredita que o 'Diabo' não possui a imagem popular de chifres e garras, mas sim um visual 'bonito'.

"As pessoas têm essa ideia porque veem a minha modificação dentro do 'sinistro', que é algo que me atrai. Alguns acreditam que quero parecer com o 'Diabo' ou que tenha uma religiosidade satânica, mas é o contrário disso", afirmou.

Diabão diz ainda que hoje se sente completo após as atualizações na Justiça.

"O Michel foi uma pessoa que abandonou o pai no hospital até a morte, e então aprendi que existe uma dor maior do que a saudade, que é o remorso. Já o Diabão é a pessoa que cuidou de uma vizinha, uma senhorinha que no início demonstrava medo, mas depois se tornou minha 'vozinha'", disse ao g1.

Como mudar o nome?

A lei federal 14.382/22 simplificou o processo de alteração do primeiro nome sem exigir justificativa. Apesar das restrições reduzidas, essa mudança só é permitida uma vez e a reversão requer uma ação judicial.

Para solicitar a alteração, é necessário comparecer pessoalmente a um Cartório de Registro Civil. O requerente deve ter mais de 18 anos, apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e pagar a taxa correspondente.

Veja fotos do Diabão

Antes e depois das tatuagens e transformações Reprodução: Arquivo pessoal 'Diabão' retirou as orelhas após o uso obrigatório de máscaras Reprodução: Arquivo pessoal Diabão unificou os dedos uma semana após modificação corporal Reprodução: Arquivo pessoal









Saiba quais procedimentos Diabão já fez:





Abdominoplastia

Bifurcação das laterais da boca

Escarnificações (técnica de modificação corporal que consiste em cortes superficiais na pele)

Eyeball tattoo (tatuagem no olho)

Implante dentário cromo

Implantes de silicone

Implantes transdermais

Junção do dedo médio com o indicador

Língua bifurcada

Língua tatuada

Lipoaspiração

Remoção da orelha

Remoção do dedo anelar

Remoção do mamilo

Remoção do nariz

Remoção do umbigo

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.