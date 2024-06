Pixabay Bahia tem sete entre 10 municípios do país com maior proporção de homicídios em 2022

Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 ficam na Bahia . A informação é do Atlas da Violência 2024, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado nesta terça-feira (18).

Segundo o levantamento, o Nordeste é a região com o maior número de cidades entre as 20 mais violentas: são 16 municípios, sendo 7 deles na Bahia.

A primeira da lista é Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, com uma média de homicídios de 94,1 por 100 mil habitantes. De acordo com o Censo de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do município é de 103.055 pessoas.

A lista segue com Jequié (91,9), Simões Filho (81,2), Camaçari (76,6) e Juazeiro (72,3) nas segunda, terceira, quarta e quinta posição, respectivamente. Depois, vem Salvador no nono lugar (66,4), e Feira de Santana, no décimo (66,0).

Outro dado relevante é que Salvador é a única capital na lista das 20 cidades mais violentas. Segundo o relatório, foram 1.605 homicídios, com taxa de 66,4 mortes por 100 mil habitantes.

De acordo com o relatório, a alta taxa de homicídios pode estar relacionada com a disputa territorial de facções do crime organizado e com o tráfico de drogas.

Em comunicado, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que a prioridade da pasta é a redução de mortes violentas.

Confira o ranking das 20 cidades mais violentas do país, com a unidade federativa e índice de homicídios:

Santo Antônio de Jesus (BA) - 94,1 Jequié (BA) - 91,9 Simões Filho (BA) - 81,2 Camaçari (BA) - 76,6 Juazeiro (BA) - 72,3 Altamira (PA) - 71,3 Sorriso (MT) - 70,5 Cabo de Santo Agostinho (PE) - 66,9 Salvador (BA) - 66,4 Feira de Santana (BA) - 66 Mossoró (RN) - 64,3 Itabaiana (SE) - 60,9 Itaguaí (RJ) - 59,9 Eunápolis (BA) - 59,8 Ilhéus (BA) - 59,3 Luís Eduardo Magalhães (BA) - 58,4 Queimados (RJ) - 58,4 Maracanaú (CE) - 58 Teixeira de Freitas (BA) - 57,8 Vitória de Santo Antão (PE) - 57,4









O que diz a Secretaria de Segurança Pública

"A Secretaria da Segurança Pública ressalta que a redução das mortes violentas é uma prioridade na Bahia. Nos últimos sete anos o índice apresentou diminuição de 27%. Em 2024, de 1° de janeiro a 15 de junho, as mortes violentas tiveram redução de 11%. No ano de 2023, na comparação com 2022, os assassinatos recuaram 6%.

A SSP destaca ainda que, nos últimos 17 meses, a Polícia da Bahia apreendeu 80 fuzis, localizou 81 líderes de facções, retirou das ruas 15 toneladas de drogas, apreendeu 9 mil armas de fogo e capturou 26 mil criminosos.

Na parte de investimento, 3.200 policiais militares e civis, além de bombeiros foram contratados. De forma inédita, neste momento, quatro Cursos de Formação estão sendo realizados na PM, PC, DPT e CBM. Serão mais 2 mil novos policiais e bombeiros até o final de 2024. O Estado entregou ainda 1.500 viaturas, algumas delas semiblindadas, e novos equipamentos de proteção individual".

