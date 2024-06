Reprodução Procurador pede indenização de no mínimo R$ 300 mil aos familiares da vítima

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o empresário Tiago Gomes de Souza, acusado de matar Cesar Fine Torresi na frente do neto , de 11, em Santos (SP), deu uma 'voadora' no idoso. O caso aconteceu na Rua Pirajá da Silva, em Santos, litoral de São Paulo.

Tiago foi preso por matar Cesar Fine Torresi, que atravessava a Rua Pirajá da Silva de mãos dadas com o neto, de 11 anos, no dia 8 de junho. Segundo o boletim de ocorrência, o acusado dirigia um carro e freou bruscamente, nesse momento o idoso apoiou as mãos sobre o capô do veículo. Em seguida, o motorista saiu do automóvel e agrediu o senhor.

À polícia, Tiago afirmou que agrediu o idoso abaixo do quadril. Contudo, a versão do empresário não é compatível com o laudo preliminar, segundo a delegada Liliane Doretto.

Denúncia

O promotor do Ministério Público, Fabio Perez Fernandez, formalizou a acusação de homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Ele fundamentou as qualificadoras com base nas informações obtidas no inquérito policial.

De acordo com Fernandez, o fato do idoso ter atravessado a rua fora da faixa de pedestres e tocado no carro de Tiago foi considerado motivo fútil para explicar a reação do acusado, que chutou o peito da vítima.

Após o golpe, o idoso "[acabou] batendo fortemente a cabeça e sofrendo traumatismo crânio encefálico, ali ficando inconsciente, sem qualquer chance de defesa, sendo tal chute o golpe causador dos ferimentos que levaram à morte de César, que viria a ocorrer pouco depois”, disse o promotor.

Fernandez pediu ainda uma indenização de no mínimo R$ 300 mil aos herdeiros do senhor “para reparação dos danos morais causados pelo crime”.

Quem era a vítima?

Cesar Fine Torresi tinha 77 anos. O filho, Bruno Cesar Fine Torresi, revelou que o pai era divorciado e residia em Santo André. Era habitual para ele visitar seus três filhos e seis netos, que vivem em Santos, Sorocaba e Jundiaí.

Segundo Bruno, o pai estava visitando a família no final de semana e planejava passear com seu filho no shopping, como era de costume.

O relato do incidente, segundo o boletim de ocorrência, foi feito pela criança ao pai, que é filho da vítima. O neto descreveu que ele e o avô estavam atravessando a rua, entre os carros parados, quando um veículo avançou em sua direção. Quando terminaram de atravessar, o motorista se aproximou deles a pé e agrediu o idoso com uma "voadora".

