Um idoso de 77 anos foi agredido e veio a falecer em Santos no último sábado (8). César Fine Torresi, que passeava com seu neto, acabou sendo vítima de uma “voadora” após um desentendimento no trânsito.

De acordo com relatos de testemunhas, ele estava atravessando a rua segurando a mão de seu neto quando um carro, dirigido por Tiago Gomes de Souza, de 39 anos, quase atingiu os dois.

Assustado, o idoso acertou um tapa no capô do veículo, o que desencadeou uma reação agressiva por parte do motorista.

Tiago desceu do carro para confrontar César, iniciando uma discussão que rapidamente se tornou violenta. Em determinado momento, Tiago desferiu uma "voadora" contra o idoso, atingindo-o na altura do peito.

O impacto foi tão forte que a vítima caiu no chão e bateu a cabeça, sofrendo um grave traumatismo craniano.

Um médico que passava pelo local presenciou a cena e prestou os primeiros socorros ao idoso. Diante da gravidade da situação, ele acionou o Samu, que encaminhou César para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

O estado de saúde do idoso se deteriorou rapidamente, com várias paradas cardíacas, e ele não resistiu aos ferimentos.

A polícia abriu um inquérito para investigar o caso, registrando-o como lesão corporal seguida de morte. Tiago, apontado como autor da agressão, foi preso em flagrante e passou por audiência de custódia no último domingo (9), tendo sua prisão convertida para preventiva.





Violência no trânsito



Evitar brigas no trânsito é uma atitude importante para a segurança de todos. A raiva e a impaciência podem levar a situações de violência que têm consequências graves, como acidentes, ferimentos e até mesmo perdas de vida.

Ao se deparar com uma situação estressante no trânsito, é importante manter a calma e não reagir de forma impulsiva. Respirar fundo, contar até dez e se afastar do conflito são medidas simples, mas eficazes para evitar confrontos desnecessários.

Além disso, é fundamental respeitar as leis de trânsito, ceder a vez quando necessário, não ultrapassar os limites de velocidade e não usar o celular enquanto dirige. Essas atitudes contribuem para um tráfego mais seguro e harmonioso.

Lembrando que, em caso de agressões ou comportamentos violentos de outros condutores, o ideal é não revidar e procurar ajuda da polícia.

