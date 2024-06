Reprodução Avião iria participar de uma exposição no Paraná

Um avião biplano do ano 1931 “deu uma cambalhota” e tombou ao pousar no aeroporto municipal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso aconteceu na última sexta-feira (14).

A aeronave pousava para participar da exposição “Nos Ares de PG 2”, que aconteceu no sábado (15) e no domingo (16). A programação mostrou aviões, sobrevoos de aeronaves e saltos de paraquedas, além de apresentar carros antigos do Corpo de Bombeiros.

Segundo a administração do aeroporto, o acidente foi causado por uma rajada de vento.



A pertence ao WS Museum, museu aeronáutico de Campo Largo, da Região Metropolitana de Curitiba.

Veja o momento da cambalhota

Avião gigante

No último sábado (15), o Brasil recebeu um avião gigante, o Antonov An-124. A aeronave decolou do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, rumo a Buenos Aires, na Argentina.

O jato Antonov An-124, de matrícula UR-82027, é operado pela ucraniana Antonov Airlines e é conhecido por ser o maior avião cargueiro do mundo - o seu "irmão", o Antonov An-225 Mriya, possuía tal status, mas foi destruído durante a guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022.



O avião tem 69 metros de comprimento e 21 metros de altura. O jato completou 40 anos de existência em 2022. Entre 1982 e 2004, uma frota total de 55 aeronaves foram produzidas.

Desenvolvido inicialmente como cargueiro militar (para o transporte de tanques, tropas e lançadores de mísseis, entre outras coisas). O primeiro modelo An-124 voou em 26 de dezembro de 1982.

Desde então, o An-124 estabeleceu uma série de recordes. Sua maior conquista foi a mais pesada carga transportada por via aérea, comercialmente: um gerador de 124 toneladas, associado a outros itens alocados no seu interior, com um peso total de carga de 132,4 toneladas, no final de 1993.

