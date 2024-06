Reprodução/Munich Airport Antonov An-124 é o maior avião do mundo

Uma aeronave gigantesca decolou do Aeroporto de Viracopos , em Campinas , rumo a Buenos Aires , na Argentina, na madrugada deste domingo (16). Conhecido como Antonov An-124 , o jato pesa mais de 30 toneladas e costuma ser usado para carregar grandes cargas.

De acordo com o site Aeroin, o avião chegou em território no sábado (15) e chamou atenção de dezenas de pessoas no Aeroporto de Viracopos. Apesar de ter condição de transportar até 150 toneladas, o jato viajou para a Argentina com um volume consideravelmente inferior.

O jato Antonov An-124, de matrícula UR-82027, é operado pela ucraniana Antonov Airlines e é conhecido por ser o maior avião cargueiro do mundo - o seu "irmão", o Antonov An-225 Mriya, possuía tal status, mas foi destruído durante a guerra com a Rússia em 2022.

Mais sobre o Antonov An-124

Com 69 metros de comprimento e 21 metros de altura, o jato completou 40 anos de existência em 2022. Entre 1982 e 2004, uma frota total de 55 aeronaves foram produzidas.

Desenvolvido inicialmente como cargueiro militar (para o transporte de tanques, tropas e lançadores de mísseis, entre outras coisas), o primeiro protótipo An-124 voou em 26 de dezembro de 1982.

Desde então, o An-124 estabeleceu uma série de recordes. Sua maior conquista foi a mais pesada carga transportada por via aérea, comercialmente: um gerador de 124 toneladas, associado a outros itens alocados no seu interior, com um peso total de carga de 132,4 toneladas, no final de 1993.

Atualmente, os países que formavam a antiga União Soviética são os que mais utilizam os modelos. No Brasil, o Antonov An-124 já passou por aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, entre outros.

