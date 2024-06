Agência Brasil Tragédia no RS já soma 176 mortos

No Rio Grande do Sul , a previsão é de chuva intensa em boa parte do estado neste fim de semana. A partir de hoje (15), o sul gaúcho e a metade norte do estado serão atingidos pelas precipitações, incluindo as regiões Noroeste, Nordeste, Centro, Sudoeste, Sul, Sudeste, Serrana e Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a Climatempo, as chuvas são provocadas pela chegada de uma frente fria.

De acordo com informações da Defesa Civil e da Sala de Situação do estado, espera-se que os índices pluviométricos ultrapassem os 100 milímetros e atinjam até 200 milímetros até terça-feira (18). Esses valores são comparáveis à média para o mês inteiro, conforme indicado pela Climatempo.

Chuvas de junho serão iguais as de maio?

A meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, tranquiliza a população gaúcha e explica que o fenômeno não deve provocar os mesmos impactos que os temporais do mês passado.



"Nós não teremos agora, neste episódio, os mesmos volumes de chuva extremos como nós tivemos durante o mês de maio. E, além disso, esta chuva não vai ser nem tão volumosa e nem vai se prolongar por tantos dias como aconteceu", diz a especialista ao g1.





Como se proteger?

A Defesa Civil do estado orienta que a população retire eletroeletrônicos da tomada durante os temporais, e feche bem portas e janelas.

"Caso seja surpreendido pelo tempo severo, busque abrigo, e não atravesse alagamentos a pé ou, mesmo, de carro", orienta o órgão.

Tragédia no Rio Grande do Sul

O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes que atingiram o estado no mês de maio aumentou para 176. Na sexta-feira (14), um corpo não identificado foi encontrado em Venâncio Aires, na região do Vale do Rio Pardo.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil gaúcha, o número de desaparecidos saiu de 38 para 39. Há ainda 806 feridos, 10.793 desabrigadas e 422.753 desalojados temporariamente.

Ao todo, 478 dos 497 municípios existentes foram atingidos. A população afetada chega a 2.398.255 pessoas. Os municípios com o maior número de mortes até agora são Canoas (31 óbitos), Roca Sales (13) e Cruzeiro do Sul (12).

