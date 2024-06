Agência Brasil Rio Grande do Sul t

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou neste domingo (9) que o número de mortes causadas pelas chuvas, que era de 172 desde quarta-feira (5), subiu para 173. A mais recente fatalidade ocorreu no bairro de Roca Sales. Desde o dia 27 de abril, o estado vem enfrentando severas tempestades que já afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas.

As chuvas também resultaram em mais de 35 mil pessoas desabrigadas, com muitas delas ainda em abrigos. Ao todo, 476 municípios foram afetados pela calamidade, e 51 deles registraram mortes. Desde a última atualização, no dia 4 de junho, às 9 horas da manhã, a situação nos abrigos permanece crítica, com milhares de pessoas ainda aguardando assistência.

Com a diminuição das águas, o foco agora se volta para a limpeza e recuperação das áreas afetadas, onde lixos e destroços estão começando a aparecer nas ruas. A Defesa Civil já anunciou que descontinuará as atualizações diárias dos boletins, passando a divulgar informações apenas quando necessário, conforme o setor de comunicação do governo do estado.

Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), os prejuízos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul já chegam a R$ 6,3 bilhões.