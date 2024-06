Reprodução Policial reage a tentativa de assalto no Paraná

O dono de uma loja de celulares reagiu a uma tentativa de assalto na cidade de Ponta Grossa, no Paraná , nesta quinta-feira (13). Câmeras de segurança do local mostram o momento em que o suspeito saca sua arma e dá voz de assalto. Imediatamente, o empresário, de 29 anos, retira seu revólver da cintura e atira cinco vezes. Veja abaixo .



Ao g1, o delegado Lucas Andraus, da Polícia Civil , afirmou que o irmão do empresário chamou a PM e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) logo após o incidente. O suspeito, de 23 anos, foi levado a um hospital da região em estado grave. Segundo o delegado, ele está escoltado por um policial e, depois de receber alta, será encaminhado para a Cadeia Pública de Ponta Grossa. Nenhuma outra pessoa ficou ferida.

Assista ao momento da reação abaixo:

O delegado afirmou que a arma do empresário está registrada. Além disso, ele teria agido em legítima defesa. "A arma dele é registrada e, como é o responsável pelo estabelecimento, a lei permite que a mantenha em seu interior. A conduta do empresário, de acordo com as informações colhidas até então, mostrou-se amparada pela legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude", afirma Andraus.

Já o suspeito, que coleciona passagens por tráfico de drogas, usou uma motocicleta para ir até a loja. O veículo foi localizado por policiais e apreendido.

Por causa da investigação, todos presentes na loja de celulares prestaram depoimentos. Além disso, as armas do empresário e do suspeito foram recolhidas para perícia.

