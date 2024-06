Reprodução tv anhanguera Antonio Netto, suspeito de atropelar e matar vigilante em rodovia de Goiânia

O empresário Antônio Scelzi Netto , suspeito de atropelar e matar o motociclista Clenilton Lemes Correia com sua Mercedes , em Goiânia, foi libertado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) nesta quinta-feira (13).



A Justiça concedeu liberdade provisória a Antônio Scelzi, que precisará cumprir restrições e outras obrigações. Segundo a decisão, a liberdade foi concedida porque o empresário é réu primário, possui residência fixa na cidade e emprego.

Durante o processo, Antonio será obrigado a comparecer em audiências, a manter seu endereço atualizado. Além disso, ele está proibido de permanecer na rua após às 21h durante os dias úteis e não pode sair de casa aos finais de semana e feriados.





Bares

Testemunhas relataram à polícia que avistaram Antônio bebendo em bares de Goiânia na noite de sábado (8). A Polícia Civil (PC) afirmou ter recebido três denúncias anônimas. No entanto, durante o depoimento, o motorista alegou que tinha ido a um bar, não consumiu bebida alcoólica e estava retornando para casa.

Atropelamento

Clenilton foi atingido por volta das 5h40 de domingo (9), no bairro Alphaville Flamboyant, enquanto seguia para o trabalho, segundo informações da Polícia Militar (PM). O motorista, a bordo de um veículo Mercedes-Benz C180, fugiu do local sem prestar socorro.

Antônio afirmou em depoimento que não parou para ajudar por ter ficado em choque ao perceber que a vítima estava morta. A placa do carro dele caiu no local do incidente, o que permitiu que as autoridades identificassem o proprietário.

Fuga

Com os dados da placa do veículo, os policiais foram até a residência do motorista, situada em um condomínio de luxo. Ao chegarem, encontraram o pai de Antônio, que informou que o filho deixou o carro na garagem e fugiu de casa.

O motorista foi localizado em um galpão da empresa do pai, no Jardim Guanabara, e preso em flagrante no domingo (9), sendo encaminhado à Central de Flagrantes. Ele está sob investigação por homicídio doloso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .