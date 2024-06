Reprodução: X Mulher engolida por uma cobra na Indonésia

O corpo de uma mulher, mãe de quatro filhos, foi visto dentro de uma píton gigante de seis metros. O caso aconteceu recentemente, na Indonésia. Ela não sobreviveu, mas especialistas dizem também que ela não teve sofrimentos na hora da morte.

Mark O'Shea, o conhecido herpetólogo do programa de TV 'As Aventuras de O'Shea', relatou ao site norte-americano TMZ que uma mulher, que caminhava pela floresta em direção a um mercado, acabou adentrando o território de caça da cobra.

A píton se envolveu rapidamente em seu corpo, exercendo uma grande força sobre ela. Segundo O'Shea, a vítima desmaiou em menos de sessenta segundos.

A cobra pressionou o centro do corpo da vítima, forçando o sangue em direção às extremidades e desencadeando um ataque cardíaco.

Após a morte da mulher, a cobra teria mapeado o corpo e iniciado a ingestão a partir da cabeça, uma posição estratégica que evita a obstrução do sistema digestivo.

Segundo o especialista, o caso é raro, visto que as cobras não caçam humanos e não os têm como uma presa natural. Contudo, o animal deveria estar com muita fome, por isso, acabou matando a mulher.

