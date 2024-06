Reprodução/Instagram Henrique Chagas morreu aos 27 anos após fazer peeling de fenol

O empresário Henrique Chagas , conhecido como Rick Chagas, morreu enquanto passava por um procedimento conhecido como peeling de fenol , nesta segunda-feira (3), em uma clínica estética de São Paulo.

A Polícia Civil investiga a possibilidade do homem de 27 anos ter tido algum tipo de reação alérgica, sofrendo um choque "anafilático". Ao mesmo tempo, os policiais estão procurando pela esteticista e influenciadora Natália Becker, dona da clínica e responsável por fazer o procedimento no empresário.

A suspeita é que Natália não tenha autorização para realizar o peeling de fenol, usado para retirar manchas de acne na face. Até a última atualização desta reportagem, a influenciadora permanecia sendo procurada pelos policiais. O Instagram dela também estava fora do ar .

Quem é Rick Chagas

Henrique Chagas era morador de Pirassununga, cidade localizada a cerca de 500 km da capital paulista. No município interiorano, o homem de 27 anos era dono da empresa "Meu Xodó - Banho & Tosa".

Nas redes sociais, Rick compartilhava momentos com os amigos, fotos de viagens e momentos no trabalho.

De acordo com amigos, ele teria gastado R$ 4,5 mil para realizar o procedimento na clínica de Amanda Becker.

