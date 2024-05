Reprodução/redes sociais Adolescente vivia em cobertura de aluguel de R$ 30 mil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma cobertura de luxo em Balneário Camboriú contra um adolescente de 16 anos nesta sexta-feira (24), que está sob investigação por participar de golpes por meio de vaquinhas virtuais falsas, que supostamente tinham como objetivo ajudar as vítimas das chuvas no estado.

De acordo com o delegado Eibert Moreira, os golpes eram aplicados em todo o Brasil, com a divulgação das vaquinhas pelas redes sociais, que tinham o dinheiro desviado pelo rapaz. Dessa forma, ele chegava a movimentar até R$ 2 milhões por dia.

O jovem também é apontado como administrador de sites falsos que ofereciam produtos a preços abaixo do mercado, mas nunca eram entregues aos consumidores.

O adolescente, que foi localizado em uma cobertura de luxo cujo aluguel chega a R$ 30 mil, não foi preso. Além dele, mais outras duas pessoas são investigadas por estelionato e lavagem de dinheiro.

Golpes por meio da tecnologia

Em meio à crise que atinge o Rio Grande do Sul desde o fim de abril, a Polícia Civil tem unido esforços para combater os golpistas que usam o contexto da tragédia para cometer crimes.

A polícia já identificou golpes a partir de tecnologias, arrecadações coletivas, apropriação de doações e até mesmo por meio da inteligência artificial.

Uma das vítimas dos golpistas foi o empresário Luciano Hang, dono da Havan, que teve sua identidade roubada pelos criminosos, que usaram a inteligência artificial para replicar sua voz e sua imagem e assim aplicar golpes nos consumidores.

No vídeo falso, 'Hang' aparece dizendo que ele e fornecedores venderiam todo o estoque de ar-condicionado por R$149,90.

"As pessoas precisam, quando virem uma oferta muito boa, quando vê 10% do valor que o produto vale, elas precisam checar no site oficial da empresa ou da pessoa, ir lá bater se aquela informação realmente é válida", disse o empresário ao Fantástico.

Segundo o empresário, mais de 25 mil consumidores foram lesados pelo golpe reclamaram da empresa nos últimos 20 dias. Além disso, ele afirmou que já foram identificados 600 portais com propagandas enganosas, que ele tenta excluir.

Mais de 580 mil desabrigados

No Rio Grande do Sul, mais de 580 mil pessoas estão desabrigadas e 169 foram mortas na maior tragédia climática da história do estado, que afetou 2,3 milhões de pessoas, de acordo com a última atualização da Defesa Civil na manhã desta segunda-feira (26).

