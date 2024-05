Reprodução/Polícia Civil do RS Polícia Civil do Rio Grande do Sul durante operação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Dilúvio Moral , na cidade de Santo André (São Paulo), para investigar criminosos que aplicavam golpe usando contas Pix do estado. Nesta quarta-feira (15), os policiais prenderam três pessoas na cidade paulista e cumpriu outros três mandados de busca e apreensão.

De acordo com a operação gaúcha, que contou com suporte da Polícia Civil de São Paulo, o grupo é responsável por fraudes que objetivavam simular contas oficiais do governo do estado para recebimento de doações em razão da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul atualmente.

Formado por dois homens, uma mulher e um menor de idade, o grupo criou contas falsas do Rio Grande do Sul em redes sociais. Por meio dos perfis falsos, os criminosos iniciaram campanhas para recebimento de doações, divulgando chaves Pix de pessoas físicas para o recebimento dos valores.

O grupo paulista conseguiu aplicar o golpe em um número relevante de pessoas, que acreditavam estarem contribuindo para a campanha de reestruturação do Estado gaúcho.

Os suspeitos, que tem entre 17 e 45 anos, possuem antecedentes em crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e tráfico de entorpecentes. Eles foram conduzidos até o distrito policial para formalização da prisão.

Resultados preliminares da operação

Até o momento, são mais de 50 casos analisados pelo grupo, sendo que mais de 70% foram concluídos. Outros já contam com inquéritos policiais instaurados e aguardam diligências investigativas a fim de responsabilizar os identificados.

Entre os casos analisados preliminarmente, já foram retiradas 15 páginas criminosas do ar, criadas com o objetivo de induzir a erro a população em geral. Destas, ao menos cinco contas bancárias foram bloqueadas, impedindo um enriquecimento ilícito de dezenas de milhares de reais.

