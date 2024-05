Divulgação/MPRS Suspeitos têm envolvimento com a política no município

Após operação desse sábado (25), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) investiga o desvio de doações às vítimas das enchentes do estado no município de Cachoeirinha. Três pessoas que têm envolvimento com a política no local são suspeitas da ação.

A operação acontece uma semana após o MPRS cumprir mandados de busca e apreensão em um depósito da cidade.

De acordo com o Ministério Público, documentos, celulares e mídias estão sendo analisados, além da adoção de outros procedimentos.

Três pessoas se tornaram alvo do GAECO após uma denúncia sobre a irregularidade. Segundo as informações, dois dias antes da ação, uma carreta que carregava os itens doados de outro estado foi descarregada em um depósito que não é o ponto oficial de coleta.

Nisso, foram identificados fortes indícios de apropriação indevida pelos suspeitos para fins políticos

Ontem, o MPRS deflagrou uma operação para apurar outro caso de desvio de doações em Eldorado do Sul, que tinha como suspeitos três integrantes da Defesa Civil, sendo que dois deles são pré-candidatos às eleições de 2024 na cidade.

Doações

Hoje, a Defesa Civil informou que o Rio Grande do Sul já recebeu 1,5 milhão de litros de água e mais de 200 toneladas de alimentos doados para as vítimas das enchentes que assolam o estado. As doações foram distribuídas para 167 municípios, de acordo com a demanda de cada região.

Entre 25 de abril e 25 de maio foram recebidos 136 mil litros de leite, 166 mil cestas básicas, 98 mil cobertores, 24 mil colchões e mais de 244 mil kits de higiene pessoal.

Enchentes no RS

A tragédia no estado está prestes a completar um mês. Último boletim divulgado nesta manhã aponta que o número de mortos em decorrência das enchentes subiu de 166 para 169. Já o número de desaparecidos caiu, passando de 61 para 56.

Os municípios afetados são 469 — o estado tem 497 cidades no total.

A quantidade de desalojados (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos) segue sendo de 581.638 pessoas, o número de pessoas em abrigos subiu para 55.813 e o de feridos continua em 806. A tragédia afeta 2.345.400 de pessoas.

