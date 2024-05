Reprodução/MPRS Agentes do MP-RS trabalham em operação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) deflagou uma operação, neste sábado (25), parar apurar o desvio de doações destinadas às vítimas das enchentes no estado . Em nota, órgão informou que três integrantes da Defesa Civil são suspeitos, sendo dois deles pré-candidatos nas eleições de 2024 na cidade de Eldorado do Sul .

Em nota, o MP-RS comunicou que nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos suspeitos, na Prefeitura de Eldorado do Sul e em depósitos da cidade completamente inundada. Foram apreendidos celulares, documentos, dinheiro, entre outros.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas os três integrantes da Defesa Civil estão afastados temporariamente do órgão. Eles podem continuar exercendo outras funções públicas em outras áreas.

O Ministério Público declarou que os crimes apurados são de apropriação indébita, peculato e associação criminosa durante estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul.

Chuvas no RS

A tragédia no estado está prestes a completar um mês. Neste período, 165 pessoas morreram, enquanto 64 seguem desaparecidas. Das 497 cidades do Rio Grande do Sul, 469 foram afetadas pelos temporais.

Até o último boletim da Defesa Civil, a quantidade de desalojados (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos) estava em 581.638 pessoas. A tragédia afeta 2.345.400 de pessoas.

