Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 25/05/2024 Interior do Mercado Público de Porto Alegre ainda permanece com água

O Rio Grande do Sul já recebeu 1,5 milhão de litros de água e mais de 200 toneladas de alimentos doados para as vítimas das enchentes que assolam o estado, informou a Defesa Civil na manhã deste domingo (26). As doações foram distribuídas para 167 municípios, de acordo com a demanda de cada região.

No balanço, foram contabilizadas as doações realizadas entre os dias 25 de abril e 25 de maio. No total, nesse período, foram recebidos 136 mil litros de leite, 166 mil cestas básicas, 98 mil cobertores, 24 mil colchões e mais de 244 mil kits de higiene pessoal.

População afetada

Último boletim divulgado nesta manhã aponta que o número de mortos em decorrência das enchentes subiu de 166 para 169. Já o número de desaparecidos caiu, passando de 61 para 56.

Os municípios afetados são 469 — o estado tem 497 cidades no total.

A quantidade de desalojados (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos) seguiu sendo 581.638 pessoas, o número de pessoas em abrigos subiu para 55.813 e o de feridos continuou em 806. A tragédia afeta 2.345.400 de pessoas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp