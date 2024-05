(Foto: Reprodução) Anic Herdy está desaparecidade desde o dia 29 de fevereiro

O mentor do sequestro da advogada Anic Herdy e a amante e cúmplice dele, Rebecca Azevedo dos Santos, se falaram 17 vezes pelo celular no dia do crime, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os dados telefônicos mostram que eles fizeram 166 ligações no período entre o dia anterior ao crime, em 28 de fevereiro, e 18 de março, quando Lourival Correa Netto Fadiga já estava preso há dois dias.

Anic e Lourival também mantinham um relacionamento amoroso , revelam as autoridades policiais, segundo a CBN. Mesmo a advogada sendo casada com o empresário Benjamin Cordeiro Herdy.

A profissional em Direito está desaparecida desde o dia 29 de fevereiro e foi vista nesse dia com Lourival, mandante do sequestro. Ainda não se sabe se ela está viva em cativeiro ou se foi assassinada, hipótese não descartada, segundo a delegada Cristiana Onorato Miguel.

Ainda, Rebecca e Lourival teriam se encontrado no dia do crime, segundo o relatório da polícia. O rastreio mostra que o telefone de Rebecca fez conexões com uma antena localizada em Parada Modelo, Guapimirim, na Baixada Fluminense, entre 18h03 e 20h06 do dia 29. O telefone que foi usado para anunciar o sequestro, que a polícia acredita ser de Lourival, fez conexões no mesmo local de 19h27 até 20h.

Ademais, no dia 11 de março, que seria o dia do "pagamento do sequestro", Lourival e Rebecca se ligaram 17 vezes.

Rebecca foi presa após os indícios de participação no crime. Ela ainda se recusou a fornecer a senha de seu celular enquanto prestava depoimento na delegacia.

Desaparecimento

De acordo com a investigação policial, câmeras de segurança do estacionamento do Shopping Pátio Petrópolis registraram Anic entrando no local às 11h08 do dia 29 de fevereiro, vestindo um longo vestido bege e um colete jeans.

Cerca de 20 minutos depois, ela foi vista nos elevadores do piso do estacionamento. Curiosamente, mesmo após esperar pelos elevadores, Anic optou por usar as escadas. A investigação suspeita que ela tenha evitado os elevadores para não ser capturada pelas câmeras.

Às 11h30, ela caminha pela praça do shopping, sempre olhando para o telefone. Às 11h33, ela aparece nas câmeras da saída principal do estabelecimento, e 1 minuto depois, ela atravessa a rua.

As câmeras registraram que o carro de Lourival, ex-funcionário da família, passa pela Rua General Osório no sentido e lado onde Anic caminhava, às 11h48. Quando o veículo se aproxima, ela entra.

Investigação

A polícia aponta Lourival, seus dois filhos, Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, e sua amante Rebecca, como os principais suspeitos do sequestro da advogada.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Lourival foi o mentor do crime. Amigo e funcionário da família por pelo menos três anos, ele conhecia a rotina da advogada e tinha acesso irrestrito a cartões de crédito e senhas.

No dia do desaparecimento, Lourival foi capturado pelas câmeras de segurança dirigindo o carro em que Anic entrou antes de desaparecer. Além disso, ele usou o dinheiro do resgate para fazer compras de alto valor. Lourival também não informou à polícia ou a Benjamin que se encontrou com Anic no dia do sequestro.

A investigação também levantou a possibilidade de Anic e Lourival terem um "envolvimento amoroso", conforme relato de uma testemunha no inquérito.

Os investigadores não descartam a hipótese de que o sequestro possa ter sido planejado com a ajuda de Anic em algum momento.

Lourival, seus filhos e sua amante estão presos e respondem por extorsão mediante sequestro pelo Ministério Público do Rio (MPRJ).



