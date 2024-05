(Foto: Reprodução) Anic Herdy foi sequestrada no RJ

Um relatório da polícia civil sobre o desaparecimento da adovgada Anic Almeida Peixoto Herdy, de 54 anos , indica que, de início, ela estava envolvida no plano para forjar o próprio sequestro.

Anic está desaparecida desde o dia 29 de fevereiro. Ela foi vista pela última vez em um shopping em Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro. Anic é casada com Benjamin Cordeiro Herdy, herdeiro do fundador do complexo educacional em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que deu origem à Unigranrio.

A investigação suspeita que a advogada mantinha um relacionamento amoroso com Lourival Correa Netto Fatiga, funcionário da família há três anos e apontado como o mentor do crime. Fatiga, seus filhos e sua amante, também suspeitos de envolvimento no caso, já foram presos.

De acordo com a polícia, há indícios que podem comprovar essa hipótese.

Imagens das câmeras mostram que Anic e Lourival estiveram juntos no dia do sequestro

Um deles é o fato de Anic ter sido registrada pelas câmeras do shopping onde foi vista pela última vez com um telefone na mão. Entretanto, o marido dela encontrou o seu telefone embaixo do banco do carro. Ou seja, a mulher estava com dois telefones diferentes - um deles, de acordo com a polícia, tinha um chip no nome de Lourival.

A polícia acredita que a advogada teria usado este segundo número de telefone para se comunicar com o funcionário e encontrá-lo do lado de fora do shopping.

Câmeras da área externa registraram que Anic e Lourival estiveram juntos no dia do suposto sequestro. As imagens mostram o carro de Lourival, um Jeep Compass preto, passando no sentido em que Anic caminha.

Ainda de acordo com a polícia, no dia do sequestro, o funcionário usava um chip registrado no nome de Benjamin. Os investigadores descobriram que esse mesmo chip foi usado pelo suposto 'sequestrador' de Anic para anunciar o sequestro ao marido dela. A família usava o número de telefone em um modem portátil, que levavam em viagens.

Segundo a investigação, Lourival deixou o próprio telefone desligado no dia do sequestro entre 09h19 e 15h36, enquanto usava o chip no nome do marido da vítima. O dispositivo faz o mesmo trajeto que o carro do funcionário até encontrar com Anic.

Além disso, não relatou à polícia ou a Benjamin que se encontrou com Anic no dia do suposto sequestro, o que chamou a atenção dos investigadores.

Testemunha relatou que Anic e Lourival se apresentavam como namorados

A investigação também levantou a hipótese de Anic e Lourival terem um 'envolvimento amoroso', o que foi relatado em um depoimento de uma das testemunhas ouvidas no inquérito.

No caso, trata-se de um comerciante de Foz do Iguaçu, que afirmou à polícia que presenciou o casal se beijando 'diversas vezes'.

Não foi comprovado tal envolvimento, e nem que ele tenha motivado o sequestro da advogada.

O que aconteceu com Anic?

Sem novas mensagens ou informações sobre Anic, a Polícia Civil agora investiga se a advogada está viva ou se foi assassinada e teve o corpo ocultado.

O Disque Denúncia recebe informações pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp