Lourival Correa Netto Fadiga está no centro de um caso de extorsão mediante sequestro. Ele é acusado no desaparecimento de Anic de Almeida Peixoto Herdy, com quem mantinha um relacionamento amoroso, revelam as autoridades policiais.

Um novo capítulo se abre nessa história com a abertura de um novo inquérito para tentar localizar Anic. No entanto, a polícia não descarta a possibilidade de assassinato, segundo revelou a delegada Cristiana Onorato Miguel.

Lourival tinha uma estratégia elaborada para ganhar a admiração da família de Anic. Ele fingiu ser policial federal e, ao mesmo tempo, mantinha relacionamentos simultâneos com diversas mulheres, incluindo Anic e Rebecca, outra ré nesse intricado episódio, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro.

A ação criminosa teve início quando Lourival atraiu Anic para um encontro e a sequestrou, exigindo um resgate milionário de seu marido, Benjamin.

A manipulação foi a chave desse crime, pois Lourival dirigiu todo o dinheiro das transações financeiras para si mesmo, manipulando Benjamin para fazer transferências e pagamentos em bitcoins.

Os valores envolvidos nessa trama são alarmantes, alcançando milhões de reais em transações suspeitas. Essa quantia, que deveria ser o resgate para a liberação de Anic, acabou se tornando uma ferramenta de extorsão nas mãos de Lourival.

As defesas dos réus são firmes em negar as acusações. A defesa de Lourival argumenta que os fatos são apenas especulações, enquanto os advogados dos demais réus expressam confiança na inocência de seus clientes.

