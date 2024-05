(Foto: Reprodução) Anic Herdy foi sequestrada no RJ

A advogada e estudante de Psicologia Anic Herdy , que segue desaparecida desde 29 de fevereiro de 2024 , é dona de uma grande fortuna. Não à toa, os sequestradores exigiram um resgate de R$ 4,6 milhões - a família pagou a quantia em 11 de março, mas a mulher de 55 anos não voltou para casa.

Origem do dinheiro

Anic é casada com o empresário Benjamin Cordeiro Herdy , de 78 anos, um dos filhos de José de Souza Herdy, fundador do complexo educacional em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que deu origem à Unigranrio.

José de Souza Herdy morreu em 1989 e deixou a Universidade nas mãos de seus sete filhos. Em 2021, a família vendeu a Unigranrio para o Grupo Afya por valores não revelados. Na época, porém, os irmãos afirmaram que só concretizariam o negócio por cerca de R$ 700 milhões.

Além deste montante, o marido de Anic também é sócio do Hotel Fazenda Casarão da Afetiva, no Rio de Janeiro, e da Herdy Incorporações e Participações LTDA.

Fora a fortuna de Benjamin, a advogada também é sócia ao lado do esposo da Lanic Consultoria e Serviços, uma agência de gerenciamento de carreira.

Desaparecimento

Segundo a investigação dos policiais, câmeras de estacionamento do Shopping Pátio Petrópolis mostram Anic entrando no local às 11h08 do dia 29 de fevereiro , utilizando um vestido bege longo e colete jeans.

Cerca de 20 minutos depois, ela acessa os elevadores do piso do estacionamento. Outro ponto curioso é que, mesmo após esperar pelos elevadores, Anic decide usar as escadas. A investigação suspeita que ela tenha evitado o percurso para não ser capturada pelas câmeras.

Às 11h30, ela caminha pela praça do shopping, sempre olhando para o telefone. Às 11h33, ela aparece nas câmeras da saída principal do estabelecimento, e 1 minuto depois, ela atravessa a rua.

As câmeras também mostraram que o carro de Lourival, ex-funcionário da família, passa pela Rua General Osório no sentido e lado onde Anic caminhava, às 11h48. Quando o carro se aproxima, ela entra no veículo.

Ameaças

No mesmo dia, Benjamin passou a receber ameaças por meio de mensagens de texto. Os sequestradores pediram R$ 4,6 milhões, o que foi pago por Benjamin em dinheiro e bitcoins. Os criminosos disseram para Benjamin não levar o caso à polícia e o orientaram a pedir a ajuda de Lourival.

No dia 10 de março, Benjamin foi até o West Shopping, na Barra da Tijuca, com esperanças de receber a esposa. Lourival ficou encarregado de deixar a mala com o dinheiro do resgate em uma lixeira na comunidade do Terreirão, na Zona Oeste. No entanto, Anic não apareceu.

E Lourival, por sua vez, não deixou o dinheiro na lixeira . A investigação descobriu que ele foi até uma concessionária e comprou um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil e uma moto de R$ 30 mil, além da comprar 950 celulares no valor aproximado de 153 mil dólares.

Como Anic não voltou mesmo com o pagamento do resgate, a filha dela denunciou o sequestro à Polícia Civil no dia 14 de março.

Mensagem duvidosa

Além das mensagens dos investigadores, Benjamin recebeu uma mensagem que, supostamente, seria de Anic. A advogada informava que ela havia forjado o sequestro para sair do país com o amante, e que teria usado o dinheiro falso do resgate para isso. A polícia desconfia da autoria da mensagem.

Investigação

A polícia indica que os principais suspeitos do sequestro da advogada são Lourival, seus dois filhos, Maria Luiza Vieira Fadiga e Henrique Vieira Fadiga, e sua amante.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Lourival foi o mentor do crime. Por ser amigo e funcionário da família há pelo menos três anos, ele conhecia a rotina da advogada, além de ter acesso irrestrito a cartões de créditos e senhas.

Lourival não só foi capturado pelas câmeras de segurança no dia do desaparecimento, como também dirigia o carro em que Anic entrou antes de desparecer, sem contar que usou o dinheiro do resgate para fazer compras de alto valor.

Além disso, não relatou à polícia ou a Benjamin que se encontrou com Anic no dia do suposto sequestro.

A investigação também levantou a hipótese de Anic e Lourival terem um 'envolvimento amoroso', o que foi relatado em um depoimento de uma das testemunhas ouvidas no inquérito. Não foi comprovado tal envolvimento, e nem que ele tenha motivado o sequestro da advogada.

Os investigadores também não descartam que o sequestro tenha sido, em algum momento, planejado com a ajuda de Anic .

Lourival, seus filhos e sua amante estão presos, e respondem por extorsão mediante sequestro pelo Ministério Público do Rio (MPRJ).

