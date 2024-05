Divulgação / Fraport Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, não deve abrir até o final do ano

Devido às enchentes que atingem a região Sul, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), só deve reabrir em setembro. O local está completamente alagado em razão dos temporais que afetam o Rio Grande do Sul. Além disso, desde a semana passada, o tráfego aéreo foi suspenso pela Fraport, concessionária que administra o aeroporto.

A empresa pediu mais 90 dias de interdição das operações, o que impede a retomada do funcionamento do terminal ao menos até setembro. A unidade foi inundada e está fechada desde 3 de maio, ainda sem previsão de quando o nível da água deve abaixar.

Nesta terça-feira (14), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também anunciou a suspensão da comercialização de passagens aéreas para voos com origem e destino ao aeroporto.

O prazo previsto para que a unidade volte a operar normalmente foi dado com base em uma avaliação preliminar do aeroporto, já que o local está comprometido com o avanço das águas sobre a pista de pouso, parte elétrica, sistema de radar e luzes de balizamento, necessários para pousos e decolagens.

Com isso, a Fraport estuda adaptar a Base Aérea de Canoas, da Aeronáutica, para receber voos comerciais a partir da próxima semana. A previsão é que o local possa receber cinco voos por dia, mas esse fluxo pode ser reavaliado.

Caso haja alteração nessa previsão, no entanto, será necessário montar uma estrutura mínima para atender os passageiros e facilitar as atividades das companhias aéreas.

Suspensão da Anac

A suspensão, segundo a Anac, visa resguardar os interesses dos usuários do transporte aéreo. A medida foi determinada em um ofício assinado por representante da pasta ainda nessa segunda (13) e engloba todos os canais de venda.

As vendas de bilhetes só serão retomadas após uma nova avaliação da agência.

Conforme a Anac, as companhias devem remarcar os bilhetes que já haviam sido vendidos sem custo adicional para os passageiros, dentro de até um ano da data original que havia sido emitido. O reembolso ou crédito para as pessoas que cancelarem seus voos com destino ao aeroporto também devem ser feitos sem cobrança de taxas.

