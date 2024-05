Reprodução Twitter 27.09.2023 Avanço do Guaíba alaga áreas em Belém Novo, no extremo Sul de Porto Alegre

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre , diminuiu 10 centímetros em 24 horas e água parou de avançar para a capital gaúcha. Por causa das chuvas desde o dia 29 de abril, o rio chegou a 5,33 metros no dia 5 de maio - o maior patamar já registrado na história.

A medição realizada às 6h na quarta-feira (8) indicava 5,14 metros. Nesta quinta, 5,04 metros, constatando uma diferença de 10 centímetros. No entanto, mesmo com a diminuição, o Guaíba segue mais de 2 metros acima da cota de inundação (3 metros).

A cidade de Porto Alegre foi bastante inundada por conta da cheia do rio Guaíba. Até esta quinta-feira (9), o aeroporto e a rodoviária seguem sem funcionamento por conta das enchentes. Casas e comércios também seguem alagados.

De acordo com uma projeção do Índice de Pesquisas Hospitalares (IPH), o Guaíba deve levar ao menos 30 dias para ficar abaixo dos 3 metros. Na enchente histórica de 1941, quando o rio atingiu 4,76 m, foram 32 dias para o rio voltar as condições normais.

Nível do rio Guaíba nesta quinta-feira (9)





Rio Grande do Sul

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 100 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 18h desta quarta-feira (8). O órgão informa ainda que há dois óbitos em investigação.

O número de feridos é de 374. Já a quantidade de desaparecidos é de 130.

A Defesa Civil do estado contabiliza mais de 163 mil pessoas desalojadas, além de cerca de 67,4 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 425 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando cerca de 1,5 milhão de pessoas.





