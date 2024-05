Reprodução: Fernando Oliveira/redes sociais Cheia do rio Gauíba deixa as ruas alagadas em Porto Alegre

O nível do Guaíba, em Porto Alegre , chegou a 4,50 metros nesta sexta-feira (3) e já deixou várias ruas e avenidas alagadas. Segundo imagens dos moradores, a água atingiu até as lojas e imóveis. Esta é a maior marca desde a enchente histórica de 1941, quando o rio chegou a 4,76 m. Na área do Cais Mauá, o nível de inundação atinge três metros.

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 32 mortes, segundo o portal g1 . A Defesa Civil, no entanto, contabiliza 31 mortes, de acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira (3). Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), é esperado que o número de vítimas fatais cresça. Ele disse também que o evento se trata do maior desastre climático da história do estado.

Segundo o último boletim da Defesa Civil, o número de desaparecidos subiu para 74, e os feridos somam 56. O órgão contabiliza cerca de 24,1 mil pessoas fora de casa, sendo 7.165 pessoas em abrigos e 17.087 desalojados (na casa de familiares ou amigos). Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351,6 mil pessoas.

Veja as imagens da inundação em Porto Alegre





"Quem puder, evite se deslocar a Porto Alegre", alertou a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) em comunicado nas redes sociais. Algumas das áreas atingidas pela enchente são: trechos da Orla, na Zona Sul, e as avenidas Mauá e Conceição, no acesso a Capital.

Ainda, a rodoviária de Porto Alegre está alagada, por isso, 95% das viagens estão suspensas.

