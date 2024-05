Reprodução/Instagram Cidades do RS se preocupam com inundações





A região metropolitana de Porto Alegre, especialmente as cidades banhadas pela Lagoa dos Patos, está enfrentando consequências sérias devido ao aumento do nível das águas que saíram do Guaíba. O fenômeno já começou a afetar cidades no sul do Rio Grande do Sul, gerando preocupações e ações de resgate por parte das autoridades locais.

Em Rio Grande, situada a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre, as imagens publicadas pela Prefeitura nas redes sociais mostram claramente a água avançando pelas ruas da cidade.

De acordo com o boletim divulgado às 14 horas pela gestão municipal, a Lagoa dos Patos registrou um aumento de um metro na região, impactando diretamente a vida dos moradores.

O cenário de emergência se estende para outras cidades, como Pelotas, onde o nível da Lagoa dos Patos atingiu dois metros. Isso resultou em 486 pessoas abrigadas devido às inundações, com o transporte público funcionando em horário reduzido devido à falta de combustível.

Enquanto isso, em Guaíba , a situação apresenta uma leve melhora, com o nível das águas voltando a ficar abaixo de 5 metros. No entanto, a cidade ainda enfrenta desafios, pois permanece dois metros acima do nível de inundação.

Essa diminuição no nível do Guaíba foi de 42 centímetros em quatro dias, após atingir um recorde de 5,32 metros na última segunda-feira (6).

Ainda assim, as autoridades mantêm a vigilância, considerando a referência de dois metros acima do nível de inundação como um alerta para possíveis danos em municípios próximos.

A Defesa Civil já confirmou 107 mortes e 134 pessoas desaparecidas até o momento da última atualização desta matéria.

