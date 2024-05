Ricardo Stuckert / PR - 05/05/2024 Sobrevoo em Canoas

As chuvas no Rio Grande do Sul, que começaram na última segunda-feira (29), já deixaram 83 pessoas mortas e mais de 121 mil desalojadas , segundo o último levantamento da Defesa Civil do estado.

Com isso, para ajudar a população gaúcha em meio à tragédia, outros estados estão se mobilizando com o envio de bombeiros, cães farejadores, veículos e aeronaves.

Segundo o governo gaúcho, até a noite desse sábado, outros estados e localidades enviaram cerca de 209 recursos, além de soldados do Exército Brasileiro.

De acordo com o Executivo do Rio Grande do Sul, essas ajudas vieram de:

São Paulo (36)

Paraná (33)

Santa Catarina (30)

Rio de Janeiro (27)

Minas Gerais (26)

Bahia (22)

Goiás (21)

Espírito Santo (10)

Mato Grosso (4)

O Executivo informou que 41 viaturas e 31 embarcações estão sendo utilizadas.

O Ministério da Justiça informou que foram enviados 100 agentes da Força Nacional, além de 25 caminhonetes, três botes de resgate, dois ônibus e um caminhão. Já o Exército, contribuiu com 1.103 soldados, 17 aeronaves, 385 viaturas e 84 embarcações.

Além do apoio nacional, o governo do Uruguai disponibilizou um helicóptero e uma equipe para auxiliar nos resgates de pessoas ilhadas para operar nos resgates em Santa Maria (RS).

Veja quais materiais enviar para ajudar as vítimas das chuvas no RS

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta segunda-feira (6) quais materiais são prioridade para doações às vítimas das enchentes que atingem o estado. São eles:

Cobertores, roupas de cama e de banho em boas condições;

Cestas básicas fechadas;

Água potável;

Ração animal;

Itens de higiene e limpeza para casa (vassoura, rodo, panos, produtos);

Fraldas geriátricos e infantis.

Em relação às doações de refeições prontas, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil, com o Serviço de Assistência Social local ou com o abrigo em questão para garantir que não ocorram desperdícios.

Governo de SP começa arrecadação para vítimas

Neste domingo (5), o Fundo Social de São Paulo (FUSSP) e a Defesa Civil começaram a arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Pessoas físicas e empresas também podem levar suas doações para os postos do Poupatempo a partir desta segunda-feira (6).

Os materiais devem ser entregues no depósito do FUSSP, localizado na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no bairro do Jaguaré, na capital, das 8h às 17h.

As companhias aéreas Latam, Gol e Azul se voluntariaram para enviar as doações para o Rio Grande do Sul, devido aos diversos bloqueios nas estradas.

Aqueles que optaram por ajudar via Poupatempo podem levar seus donativos a uma das 241 unidades da capital, Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e interior. Os itens recebidos no Poupatempo serão destinados ao FUSSP para distribuição aos atingidos pelas chuvas no Sul.

A prioridade para as doações é para água potável e produtos de limpeza e higiene. Comida e roupas não estão entre as principais necessidades neste momento.

Governo do Paraná faz campanha SOS RS

O governo do estado do Paraná lançou a campanha solidária SOS RS para enviar alimentos e produtos de limpeza para atender as regiões atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

A ação é impulsionada pelo Gabinete da Primeira-Dama do Paraná Luciana Saito Massa e da Superintendência Geral de Ação Solidária, com apoio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

Podem ser enviados aos quartéis do Corpo de Bombeiros até esta quarta-feira (8):

Alimentos não perecíveis

Água

Produtos de higiene

Produtos de limpeza

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há necessidade de usar o canal 193 para buscar orientações sobre como fazer doações, mas sim ir ao quartel mais próximo de acesso ou de sua residência.

Mato Grosso do Sul lança 'MS pela vida - Unidos pelo Rio Grande do Sul'



O governador do MS Eduardo Riedel (PSDB) lançou, na manhã desta segunda-feira (6), a campanha “MS pela vida - Unidos pelo Rio Grande do Sul", para arrecadar doações aos afetados pelas chuvas no RS.

Além disso, ele anunciou que será construído um sistema robusto de ajuda humanitária aos gaúchos, com o apoio da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), do governo de Mato Grosso do Sul, da Energisa e governo do Rio Grande do Sul.

De acordo com o governador, o foco da primeira etapa da ação é arrecadar kits de higiene, alimentação e água. A segunda fase da campanha é a ajuda mobiliária. As arrecadações serão feitas na garagem da Federação e no Centro de Convenções Albano Franco, localizado na Avenida Mato Grosso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp