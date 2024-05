Diego Vara / Agência Brasil - 2/05/2024 Moradores do estado do Rio Grande do Sul retirando seu objetos da área alagada

As chuvas no Rio Grande do Sul , que tiveram início na última segunda-feira (29), já deixaram 32 mortos e mais de 60 pessoas seguem desaparecidas. Além disso, mais de 14 mil pessoas foram desalojadas, seja por deslizamentos, alagamentos ou por estarem em áreas de risco.

Diante disso, a situação demanda ajuda imediata. Praticamente todas as regiões do estado foram atingidas pelas tempestades desde o último final de semana de abril.

O que doar?

Kits de higiene e limpeza

Agasalhos e roupas íntimas

Roupas de cama, colchões, travesseiros e cobertores

Móveis e eletrodomésticos

Orientações da Defesa Civil

A Defesa Civil Estadual concentra esforços em buscas e resgates, mas precisa de:

Colchões, roupa de cama e banho (higienizados)

Cobertores (higienizados)

Entregue no Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. Telefone: (51) 3210-4255

Confira abaixo algumas opções para ajudar:

Pix para o governo do RS

Contribua para a conta SOS Rio Grande do Sul (CNPJ: 92.958.800/0001-38) através da chave Pix. Verifique se o nome da conta é "SOS Rio Grande do Sul" e o banco é o Banrisul.

Região Metropolitana e Porto Alegre

A prefeitura e a Defesa Civil de Porto Alegre estão recebendo doações, principalmente:

Colchões, lençóis, fronhas, produtos de higiene, água, copos plásticos e ração para cães e gatos.

Entregas na sexta-feira (3) no depósito da Defesa Civil de Porto Alegre, na Rua La Plata, 693 - bairro Jardim Botânico, das 9h às 18h.

Campanha solidária da Ajuris: Faça doações através da chave Pix (aleatória): de54af32-c5c3-48fe-b2ae-378b2559648e.

Campanha Solidária da Ajuris

A Ajuris criou uma conta bancária exclusiva para receber doações. Todo o valor arrecadado será utilizado na aquisição de materiais, alimentos e roupas, de acordo com as necessidades apontadas pelas autoridades que gerenciam as crises nos municípios. As doações podem ser feitas pela chave Pix (aleatória): de54af32-c5c3-48fe-b2ae-378b2559648e.

Sindilojas Porto Alegre

Onde: Sindilojas Porto Alegre, Rua dos Andradas, 1234, 22º andar

Horário: A partir desta quinta-feira (2), das 8h às 17h30min

O que doar: Água, cobertores, lençóis, materiais de limpeza, de higiene pessoal, além de ração para cães e gatos.

Federasul

A Federasul, juntamente com suas 194 entidades afiliadas, lançou a Campanha Solidária para arrecadar fundos e realizar a compra de itens fundamentais para as famílias. As doações podem ser feitas por PIX: sosrs@federasul.com.br ou por meio de depósito em conta da Federasul aberta exclusivamente para a campanha no Sicredi nº 0116 01229-5.

UniRitter e Fadergs

A UniRitter e a Fadergs estão com quatro pontos de coleta em Porto Alegre e Canoas para receber doações, incluindo alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza e rações para pets.

Ação da Cidadania

A Ação da Cidadania Sul, braço gaúcho da entidade de combate à fome no Brasil, recebe doações físicas e em dinheiro. As doações também podem ser feitas pelo site www.acaodacidadania.org.br/emergencias e pelo pix: sos@acaodacidadania.org.br .

Rede de Bancos de Alimentos do RS e Bancos Sociais

Para ajudar, não é preciso sair de casa. Basta contribuir via Pix, depósito bancário ou via site oficial Doe Alimentos, da Rede de Bancos de Alimentos do RS.Site: www.doealimentos.com.br

Pix: CNPJ - 04.580.781/0001-91

Conta corrente: Banco Santander, Agência: 1001, Conta: 13.000.284-4

Grêmio

O Grêmio estabeleceu quatro pontos para receber doações destinadas às famílias atingidas pela chuva. O clube prioriza a arrecadação de roupas, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene pessoal. Confira os pontos:Arena: no portão 6, de segunda-feira à sábado, das 9h às 18h

CT Cristal: na Avenida Diário de Notícias, 915, em frente ao Barra Shopping, todos os dias, das 9h às 18h

Estádio Olímpico: Largo Patrono Fernando Kroeff, número 1, todos os dias, das 9h às 18h

CFT Hélio Dourado: Estrada Municipal do Conde, 8500, bairro Sans Souci, em Eldorado do Sul. Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Sport Club Internacional

O Internacional convocou a torcida colorada para levar donativos a partir desta quinta-feira (2) até o dia 11, das 8h às 18h. O ponto de arrecadação será no Portão 1 do Gigantinho. Serão arrecadados alimentos, itens de higiene pessoal e de limpeza e roupas. A iniciativa ocorre em parceria com o Banco de Alimentos.

Departamento de Ação Social da Super Raça Gremista

O Departamento de Ação Social da Super Raça Gremista recebe doações no endereço: Av. Industrial, 330, bairro Colonial em Sapucaia do Sul. São arrecadados: roupas, alimentos, calçados, fraldas e material de higiene e limpeza. Contato pelo Whatsapp: (51) 99755-8157.

Polícia Rodoviária Federal

Doações podem ser entregues em qualquer unidade da PRF no RS. Neste momento, a prioridade é por agasalhos, roupas de cama, cestas básicas e kits de higiene e limpeza.

Sesc/Senac

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Sindicatos filiados estão mobilizados como pontos de coleta de doações para as pessoas atingidas. Serão recebidos os itens sinalizados pelas unidades da Defesa Civil como essenciais no município em que a doação está sendo feita.Onde: Unidades do Sesc e do Senac e sindicatos, cujos endereços podem ser consultados no site

PIX: mesabrasil@sesc-rs.com.br

Depósito/transferência: Banco do Brasil, agência 3418-5, conta corrente 6461-0, CNPJ 03.575.238-0001/33, em nome de Sesc Mesa Brasil 2020.

Cufa Rio Grande do Sul

A Central Única das Favelas (Cufa) do Rio Grande do Sul está promovendo ação de arrecadação em diversas cidades do Estado atingidas por cheias ou com estragos pela chuva intensa. Confira contatos para encaminhamento de doações em cada um dos municípios:Esteio: Eduardo Cardoso - (51) 999383662

Montenegro: Rogério Santos - (51) 981844018

São Leopoldo: Pablo Dalavera - (51) 992388068

Alvorada: Rodrigo Borba - (51) 984445278

Sapucaia do Sul: Fábio Evangelista - (51) 999436779

Santa Maria: Abraão da Silva - (55) 992159096

Porto Alegre, Vale do Taquari ou outras regiões: Junior Torres - (55) 996592525

Legião da Boa Vontade

A Legião da Boa Vontade relançou a campanha LBV — SOS Calamidades, abrindo seus postos de arrecadação para receber doações de colchões e materiais de higiene e limpeza.Locais de arrecadação:Porto Alegre/RS: Av. São Paulo, 722, São Geraldo — Tel.: (51) 3325-7036

Glorinha/RS: RS 030, Km 19, parada 119, Guabiroba — Tel.: (51) 3487-2600

Pelotas/RS: Rua Bernardino dos Santos, 98, Areal — Tel.: (53) 3278-3897

Doações via Pix solidário: e-mail: ajude@lbv.org.br

A Defesa Civil recomenda ainda que:

Se você reside em áreas de risco, próximas a rios ou encostas, é crucial deixar o local imediatamente. Procure as autoridades locais para obter orientações e ser encaminhado a abrigos públicos.

Devido aos danos e bloqueios nas rodovias estaduais, é desaconselhável viajar nessas condições. Evite atravessar áreas alagadas, seja de carro ou a pé.

O governador Eduardo Leite destaca o risco ao sair de casa, já que todo o estado do RS está em alerta vermelho.

Para receber alertas da Defesa Civil, é possível se cadastrar ligando para o telefone 193, ou enviando uma mensagem para o número 40199 por SMS ou WhatsApp, garantindo assim maior segurança em situações de perigo.

