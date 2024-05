Diego Vara / Agência Brasil - 2/05/2024 Moradores do estado do Rio Grande do Sul retirando seu objetos da área alagada

A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta segunda-feira (6) quais materiais são prioridade para doações às vítimas das e nchentes que atingem o estado . São eles:

Cobertores, roupas de cama e de banho em boas condições;

Cestas básicas fechadas;

Água potável;

Ração animal;

Itens de higiene e limpeza para casa (vassoura, rodo, panos, produtos);

Fraldas geriátricos e infantis.

O órgão informou que os centros de doação não estão recebendo roupas e calçados, pois ainda há muitos itens para distribuir entre os afetados.

Em relação às doações de refeições prontas, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil, com o Serviço de Assistência Social local ou com o abrigo em questão para garantir que não ocorram desperdícios.

Saiba como doar:

Pix para o governo do RS

Contribua para a conta SOS Rio Grande do Sul (CNPJ: 92.958.800/0001-38) através da chave Pix. Verifique se o nome da conta é "SOS Rio Grande do Sul" e o banco é o Banrisul.

Região Metropolitana e Porto Alegre

A prefeitura e a Defesa Civil de Porto Alegre estão recebendo doações, principalmente:

Colchões, lençóis, fronhas, produtos de higiene, água, copos plásticos e ração para cães e gatos.

Entregas na sexta-feira (3) no depósito da Defesa Civil de Porto Alegre, na Rua La Plata, 693 - bairro Jardim Botânico, das 9h às 18h.

Campanha solidária da Ajuris: Faça doações através da chave Pix (aleatória): de54af32-c5c3-48fe-b2ae-378b2559648e.

A Ajuris criou uma conta bancária exclusiva para receber doações. Todo o valor arrecadado será utilizado na aquisição de materiais, alimentos e roupas, de acordo com as necessidades apontadas pelas autoridades que gerenciam as crises nos municípios. As doações podem ser feitas pela chave Pix (aleatória): de54af32-c5c3-48fe-b2ae-378b2559648e.

Polícia Rodoviária Federal

Doações podem ser entregues em qualquer unidade da PRF no RS. Neste momento, a prioridade é por agasalhos, roupas de cama, cestas básicas e kits de higiene e limpeza.

Correios



Agências dos Correios de São Paulo e Paraná e algumas do Rio Grande do Sul estão recebendo arrecadações. As doações serão coletadas e transportadas gratuitamente. São aceitos alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário.

Confira todas as unidades que estão arrecadando doações aqui .

