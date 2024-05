Reprodução Twitter 27.09.2023 Avanço do Guaíba alaga áreas em Belém Novo, no extremo Sul de Porto Alegre

Nesta quinta-feira (2), o lago Guaíba, em Porto Alegre , atingiu 3,14 metros, ultrapassando a cota de inundação de 3 metros. Essa é uma das maiores cheias já registradas, só superada em 1941 (4,76 m) e em 2023 (3,30 m).

O problema, no entanto, pode estar apenas começando. Especialistas projetam alta de até 5 metros ainda nesta cheia.



"As nossas projeções ainda indicam que ele vai ultrapassar a cheia de 1941, atingindo 5 metros no período do final da tarde de sexta-feira (3) também", diz Pedro Luiz Camargo, hidrólogo da Sala de Situação do RS.



A região central de Porto Alegre é protegida por um sistema de diques, comportas e muros. No entanto, a região das ilhas, a Zona Sul da Capital e as cidades do outro lado da costa, como Barra do Ribeiro, Eldorado do Sul e Guaíba devem ser afetadas pela cheia.

A Defesa Civil emitiu alertas para que os moradores próximos ao Guaíba busquem abrigos devido ao aumento rápido do nível da água.

“Os moradores de áreas próximas ao Guaíba, nos municípios de Porto Alegre (Zona Sul), Guaíba e Eldorado do Sul, para que deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança”, alertou a Defesa Civil.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), prevê que o nível do Guaíba subirá para 4 metros na sexta-feira (3)

“Amanhã, o Guaíba pode chegar a 4 metros. Para ter uma ideia, em novembro de 2023, foram 3,46 metros, que já foi a pior cheia desde 1941. A região das ilhas, Região Metropolitana, os municípios dos arredores, toda aquela bacia de rios vai ter resposta muito forte”, afirmou o governador.

Calamidade

A situação é de calamidade no Rio Grande do Sul, com 32 mortes, 60 desaparecidos e 36 feridos em razão dos temporais desde segunda-feira (29). Mais de 14,8 mil pessoas estão fora de casa, afetando 154 dos 496 municípios do estado.



