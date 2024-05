Divugação Chuvas no Rio Grande do Sul causam enchente em Venâncio Aires

O Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar casos de microexplosão atmosférica nesta quinta-feira (2). A previsão para o Sul do Brasil é de mais chuvas até sexta-feira (3).

O fenômeno acontece quando uma forte corrente de vento se separa da nuvem de tempestade e se direciona ao solo. Ou seja, a microexplosão faz com que aconteça uma descarga de ar frio e denso que atinge o solo, causando ventos extremamente fortes e repentinos, que podem atingir velocidades muito altas. O impacto pode causar grandes estragos.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Marcelo Schneider, uma microexplosão ocorreu em Santa Cruz do Sul (RS) no último sábado (27).

Nesta quarta-feira (1º), o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública pelos "eventos climáticos de chuvas intensas". Os temporais dos últimos dias deixaram 13 mortos, 21 desaparecidos e 12 feridos , segundo a Defesa Civil. Ainda, o último balanço divulgado aponta 5,2 mil desalojados e desabrigados no estado.

Os eventos meteorológicos ocasionaram "danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas", descreve o decreto assinado pelo governador.

Previsão

Para esta quinta, a previsão é de grande quantidade de chuva, excedendo os 100 milímetros e chegando perto de 200 milímetros em certos locais. Com rajadas de vento atingindo até 100 km/h, há o risco de novas inundações, incluindo transbordamento de rios e deslizamentos.

Em Santa Catarina, a chegada de uma frente fria pode intensificar as instabilidades.

Cidades em alerta

Eduardo Leite divulgou uma lista com 48 cidades que devem ser atingidas pelas cheias de rios nos próximos dias. O Estado recomenda que populações em áreas de risco busquem abrigo em locais seguros, seguindo orientação das autoridades locais.

Agudo

Alegrete

Arroio do Meio

Bom Princípio

Bom Retiro do Sul

Cachoeira do Sul

Campo Bom

Candelária

Canudos do Vale

Cerro Branco

Colinas

Cruzeiro do Sul

Encantado

Estrela

Feliz

Forquetinha

General Câmara

Harmonia

Jaguari

Lajeado

Marques de Souza

Montenegro

Muçum

Novo Cabrais

Novo Hamburgo

Paraíso do Sul

Pareci Novo

Parobé

Pouso Novo

Relvado

Restinga Sêca

Rio Pardo

Roca Sales

Santa Cruz do Sul

Santa Tereza

São Jerônimo

São Leopoldo

São Sebastião do Caí

São Sepé

Sinimbu

Taquara

Taquari

Travesseiro

Triunfo

Vale do Sol

Vale Real

Venâncio Aires

Vera Cruz

