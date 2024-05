As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o último final de semana já deixaram 10 mortos, 21 desaparecidos e 11 feridos. Até o momento, centenas de pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O governador Eduardo Leite (PSDB) classificou o caso como o maior desastre do estado, ressaltando que não conseguirá fazer todos os resgates possíveis. Abaixo, veja algumas imagens da tragédia.