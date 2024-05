Reprodução Governador Eduardo Leite assinou decreto nesta quarta-feira

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou nesta quarta-feira (1º) estado de calamidade pública devido aos mais de 100 municípios impactados pelo temporal no estado . O decreto foi publicado na noite de quarta-feira, no Diário Oficial, e ficará válido por 180 dias.

Ao todo, 13 pessoas morreram e pelo menos 21 estão desaparecidas .

A medida destaca a severidade dos impactos das chuvas, inundações, granizo, alagamentos, enxurradas e vendavais no Estado, classificados como desastres de nível III, caracterizados por danos e prejuízos substanciais.

Os eventos meteorológicos ocasionaram "danos humanos, com a perda de vidas, e danos materiais e ambientais, com a destruição de moradias, estradas e pontes, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas", descreve o decreto assinado pelo governador Eduardo Leite.



Além disso, o documento determina que os órgãos e entidades da administração pública estadual devem prestar apoio imediato às áreas afetadas, em colaboração com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

O texto também menciona a possibilidade de os municípios afetados solicitarem auxílio semelhante, cujas solicitações serão avaliadas e homologadas pelo Estado, garantindo uma resposta rápida e coordenada diante da emergência.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pronunciou-se sobre a tragédia nesta terça-feira (30), afirmando que o governo federal presta todo apoio ao estado gaúcho.

"Conversei por telefone com o governador gaúcho, Eduardo Leite, e coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul que novamente sofre com as fortes chuvas. Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro Paulo Pimenta e, no que for necessário, governo federal irá se somar aos esforços do governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexos das mudanças climáticas que afetam o planeta", escreveu Lula em sua conta no X, antigo Twitter.

48 municípios deverão ser os mais atingidos por cheias de rios nos próximos dias, segundo o governador. Nessas cidades, o estado recomenda que populações em áreas de risco busquem abrigo em locais seguros, seguindo orientação das autoridades locais. Veja a lista:

Agudo

Alegrete

Arroio do Meio

Bom Princípio

Bom Retiro do Sul

Cachoeira do Sul

Campo Bom

Candelária

Canudos do Vale

Cerro Branco

Colinas

Cruzeiro do Sul

Encantado

Estrela

Feliz

Forquetinha

General Câmara

Harmonia

Jaguari

Lajeado

Marques de Souza

Montenegro

Muçum

Novo Cabrais

Novo Hamburgo

Paraíso do Sul

Pareci Novo

Parobé

Pouso Novo

Relvado

Restinga Sêca

Rio Pardo

Roca Sales

Santa Cruz do Sul

Santa Tereza

São Jerônimo

São Leopoldo

São Sebastião do Caí

São Sepé

Sinimbu

Taquara

Taquari

Travesseiro

Triunfo

Vale do Sol

Vale Real

Venâncio Aires

Vera Cruz

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp