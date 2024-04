Marcela Camargo/Agência Brasil Acampamento Terra Livre: maior mobilização indígena do país começa em Brasília

A 20ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL) começou nesta segunda-feira (22), em Brasília. Espera-se que a principal mobilização indígena do país reúna milhares de participantes e lideranças indígenas para pedir pela demarcação de terras e respeito aos direitos dos povos originários brasileiros.

A prioridade da mobilização deste ano é a luta contra o marco temporal, tese que define que os povos indígenas teriam direito apenas à demarcação de terras que eram ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. É o que diz o lema de 2024: "Nosso marco é ancestral, sempre estivemos aqui".

A programação do ATL 2024 vai de 22 a 26 de abril, com atividades concentradas no Eixo Cultural Ibero-americano. Serão realizados debates, apresentação de relatórios, marchas à Praça dos Três Poderes e atividades políticas no Congresso Nacional, como sessão solene, audiências públicas e reuniões. Apresentações culturais e exposição de artesanato e arte indígena de todos os biomas brasileiros também estão previstos.

Representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) estimam que mais de 6 mil indígenas participem do acampamento e que 200 povos indígenas de todas as regiões do país sejam representados.

Além disso, informaram que reuniões foram marcadas com o governo federal para discutir as principais pautas dos povos originários.

O coordenador executivo da Apib pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Kleber Karipuna, também informou que há encontros previstos com o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério do Desenvolvimento Social.

Karipuna também informou que os indígenas esperam se reunir com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira (26), para discutir sobre cota de candidaturas indígenas nas eleições.

Confira parte da programação da 20ª edição do acampamento:

Segunda-feira (22): entrega de Carta Manifesto do Movimento Indígena;

Terça-feira (23): marcha "Nossos Direitos não se negociam"; e Sessão Solene no Congresso Nacional;

Quinta-feira (25): marcha "Nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui"

O Acampamento Terra Livre é organizado pela Apib e suas sete organizações regionais de base, sendo elas: Apoinme, ArpinSudeste, ArpinSul, Aty Guasu, Conselho Terena, Coaib e Comissão Guarani Yvyrupa.

