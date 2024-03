Reprodução/Instagram Carro de deputado Darci de Matos ficou destruído após acidente

O deputado federal Darci de Matos (PSD-SC) se envolveu em um acidente de automóvel na noite da última quinta-feira (28), na BR-277, em Cascavel , no Paraná . Em comunicado feito nas redes sociais, o parlamentar informou que os envolvidos estão bem.

Segundo o deputado federal, o Jeep Cherokee em que ele e o sobrinho estavam foi atingido na traseira por um caminhão. A batida fez com que o veículo atingisse uma Kombi. Apesar do susto, Darci de Matos ressaltou que não ficou ferido, ficando apenas com dores nas costas.

Nos últimos dias, Darci de Matos ganhou notoriedade por ser relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para o pedido de prisão do também deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), apontando como um dos mandantes de matar a vereadora Marielle Franco. Ele é favorável à detenção.





A votação foi adiada após três deputados pedirem de vista (mais tempo de análise) . Chiquinho Brazão, porém, segue detido e foi transferido para Brasília.

