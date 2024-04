Reprodução/Instagram Thais Medeiros teve grave reação alérgica após sentir o cheiro de uma pimenta na casa do então namorado

Thais Medeiros, a jovem que passou mal após ter uma grave reação alérgica ao sentir o cheiro de uma pimenta na casa do então namorado, voltou a ser internada na noite de sábado (6). Segundo informações publicadas pela própria família nas redes sociais de Thais, o motivo da internação é uma suspeita de infecção (possivelmente intestinal, segundo o post), mas ela ainda aguarda resultados de exames.

"Ela está bem, sem febre e sendo monitorada pela equipe médica que está avaliando toda a situação com muita atenção e cuidado", afirmou a mãe da jovem, Adriana Medeiros.

Ontem à noite, Sérgio Alves, padrasto de Thais, havia publicado um vídeo informando a internação: "A Thais teve uma intercorrência, começou a baixar muito a pressão, [teve] muita sudorese, e os médicos acharam melhor trazer ela para o hospital". Na ocasião, o padrasto disse que a jovem estava "muito fraquinha".

Thais Medeiros está internada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), em Goiânia.

