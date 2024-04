Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a maior parte da região Sudeste deverá permanecer com tempo firme até domingo, com exceção de São Paulo, onde são esperadas chuvas isoladas no sábado (6). Por outro lado, as regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul podem enfrentar chuvas intensas nos próximos dias. O Inmet emitiu alertas de "Perigo" e "Perigo Potencial" para essas áreas, com validade até esta sexta-feira(5)

Os alertas amarelos nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul indicam a possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, acompanhadas por ventos de 40 a 60 km/h.

Entretanto, partes de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Tocantins e Bahia estão sob alerta laranja, de "Perigo", devido à previsão de chuvas intensas. Essas chuvas podem atingir até 100 mm/dia, com ventos intensos variando entre 60 e 100 km/h. Há risco de ocorrência de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No sul do Brasil, as chuvas que afetavam o Rio Grande do Sul se deslocam para o norte, atingindo todo o estado de Santa Catarina nesta sexta-feira e o Paraná no domingo. As temperaturas permanecem amenas, com máxima de 25ºC em Curitiba e mínima de 14ºC. Porto Alegre poderá ter pancadas isoladas ao longo do final de semana.

Na região Sudeste, o Rio de Janeiro deve ter poucas nuvens na maior parte do dia, com temperaturas variando entre 19°C e 32°C nesta sexta-feira (5). Essa condição se mantém ao longo do final de semana, com a máxima no domingo alcançando os 29°C, havendo tendência de queda, de acordo com o Inmet.

Já em São Paulo, esta sexta-feira (5) será ensolarada, com poucas nuvens, e os termômetros marcando entre 18°C e 31°C. No sábado, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuvas isoladas e temperaturas entre 19°C e 25°C. No domingo, apesar do céu encoberto, não há previsão de chuva.

Em Belo Horizonte, o final de semana será marcado por muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas não devem ultrapassar os 30°C até segunda-feira (8), com mínimas entre 16°C e 19°C. Em Vitória (ES), o cenário é semelhante, mas as temperaturas podem ser mais altas, com máximas chegando a 32°C e mínimas entre 22°C e 23°C ao longo do final de semana.