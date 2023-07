José Cruz/Agência Brasil - 02/01/2023 O ministro da Casa Civil, Rui Costa





O ministro da Casa Civil, Rui Costa, negou veementemente os rumores sobre sua possível candidatura à Prefeitura de Salvador nas eleições de 2024. Em uma entrevista nesta segunda-feira (17), Costa afirmou que "não há chance alguma" e classificou essas especulações como mais uma mentira que precisa ser desmentida.

Costa deixou claro que não faz parte de seus planos concorrer à prefeitura da cidade e enfatizou seu objetivo para as eleições do próximo ano é trabalhar ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT-BA) para eleger o maior número de candidatos que sejam do Partido dos Trabalhadores ou apoiados pela sigla.

“Meu foco é ajudar o Jerônimo a viajar pelo Estado e apoiar a eleição de prefeitos e prefeitas que estejam alinhados com o nosso projeto político", explicou o ministro. A declaração foi dada a jornalista durante participação da inauguração de uma escola em tempo integral na Bahia.

Rui Costa destacou que os candidatos não precisam ser do PT. Segundo ele, a escolha será baseada nas melhores condições apresentadas pelos postulantes aos executivos municipais, como pesquisas e projetos para as cidades, com preferência para aqueles que apoiaram o partido em 2022.





PT e sua articulação em Salvador

A decisão de lançar uma candidatura própria pelo PT ficará a cargo do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. O nome preferido pelos membros do partido é o do ex-vereador José Trindade (PSB). Os petistas estão tentando convencer Trindade a mudar de partido e se filiar ao Partido dos Trabalhadores para concorrer às eleições.

Em Salvador, o prefeito Bruno Reis (MDB) se colocou à disposição para disputar à reeleição. João Roma (PL) é o favorito para representar o bolsonarismo e ACM Neto é cotado para entrar na corrida eleitoral, caso seu grupo sinta que Reis não consiga viabilizar candidatura.