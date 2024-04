Reprodução/Energoatom - 11.09.2022 Usina nuclear de Zaporizhzhia

A Energoatom, empresa que administra as quatro centrais nucleares ucranianas, anunciou nesta quinta-feira (4) que a usina nuclear de Zaporizhzhia está "à beira de outro blackout", devido aos bombardeios na região.

"Hoje, às 10h06, após os bombardeios russos, a linha aérea externa de 330 kV da usina termelétrica 'Zaporozhia-Ferrosplavnaya' foi desligada", diz a nota divulgada pelo portal Ukrainska Pravda.

Atualmente, a maior central nuclear da Europa está ligada ao sistema energético ucraniano apenas através da linha de transmissão de 750 kV, cuja operação foi recentemente restaurada por engenheiros energéticos ucranianos.

Durante a noite passada, um ataque noturno de drones russos atingiu edifícios residenciais e provocou a morte de ao menos cinco pessoas na região de Kharkiv.

De acordo com o Ministério da Energia da Ucrânia, citado pela mídia de Kiev, cerca de 350 mil cidadãos da segunda maior cidade do país estão sem energia elétrica em suas residências.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp