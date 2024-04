Reprodução: Instagram Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente

O filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Luís Cláudio Lula da Silva, foi acusado de violência doméstica nesta terça-feira (2) pela ex-companheira.

A médica Natália Schincariol, de 29 anos, registrou um boletim de ocorrência contra Luís Cláudio, de 39, na Delegacia da Mulher em São Paulo.

A informação foi publicada pelo portal Metrópoles, que teve acesso ao documento.

Ela prestou depoimento por videoconferência e obteve medidas protetivas. O casal manteve uma união estável por cerca de dois anos.

Segundo o BO, Natália relatou ter sido vítima de agressões "de natureza física, verbal, psicológica e moral", e citou especificamente "uma cotovelada na barriga" em uma briga em janeiro passado.

Segundo ela, o golpe ocorreu quando ele se recusou a devolver o celular dela, em uma discussão a respeito de traições por parte dele.

Ela relatou ter sido afastada do trabalho "devido ao trauma causado pelas agressões", e "hospitalizada com crises de ansiedade". Schincariol ainda relatou ter sido ameaçada e ofendida, chamada de "doente mental", "vagabunda" e "louca".

A médica afirmou que o filho caçula do presidente se relacionou sexualmente com outras mulheres sem proteção, que chegava em casa embriagado e que teria sido manipulada para não denunciar as agressões, já que o então companheiro teria "influência".

Luís Cláudio Lula da Silva ainda não se manifestou sobre o caso.

