Max Wender / Casa Militar ES Carro dos bombeiros foi levado pela água da chuva em Mimoso do Sul (ES)





Segundo o boletim extraordinário divulgado neste sábado (30) pela Defesa Civil do Espírito Santo, 20 pessoas morreram e duas estão desaparecidas depois das fortes chuvas que iniciaram na semana passada e que atingiram o sul do estado.

As mortes aconteceram nas cidades de Mimoso do Sul (18) e Apiacá (2), os dois municípios mais atingidos. Segundo a corporação, há ainda cerca de 11,3 mil pessoas desabrigadas.

O maior volume de chuva aconteceu entre os dias 23 e 24, últimos sábado e domingo, e em algumas cidades do sul o acumulado alcançou os 300 mm. Em Mimoso do Sul, por exemplo, a quantidade de água superou o que era esperado para todo o mês de março. Por lá, 5,1 mil moradores tiveram que deixar suas casas devido a riscos de acidentes.

Desde então, 13 cidades entraram em situação de emergência

Alegre

Alfredo Chaves

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Guaçuí

Jerônimo Monteiro

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta





Na última terça-feira (26), o governador do estado, Renato Casagrande, anunciou que será necessário um investimento de R$ 743 milhões para recuperação da infraestrutura urbana das cidades atingidas, das rodovias e das casas danificadas.

Um relatório inicial, com cálculo de prejuízos, apontou a necessidade de construção de 560 novas unidades habitacionais, e a reparação de quase 1,7 mil residências.

Na quinta-feira (28), a Marinha do Brasil informou a chegada de um grupo de 83 fuzileiros e 15 viaturas para ajudar as comunidades mais afetadas em Mimoso do Sul e Apiacá. As equipes atuarão no desbloqueio de vias, transporte de suprimentos especiais e distribuição de água.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo. No domingo, a chuva deve permanecer ao longo do dia, mas perder intensidade à noite. No estado pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

