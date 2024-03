Reprodução: Google Maps Morador de cobertura é preso após corta corda que segurava trabalhador

O morador da cobertura de um prédio em Curitiba foi preso após cortar a corda que segurava um trabalhador que limpava a fachada do edifício. Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, foi detido em fragrante.

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), o trabalhador fazia a limpeza do 6º andar, enquanto estava amarrado a uma corda que estava presa no telhado do prédio. Durante o trabalho, Raul, que mora no 27º andar, cortou com uma faca a corda que segurava a vítima.

O MP-PR afirma que o trabalhador só não caiu porque um dispositivo de segurança impediu que ele despencasse.

O caso aconteceu no bairro Água Verde, no dia 14 de março, mas foi divulgado somente na segunda-feira (24), após a vítima denunciar o morador por tentativa de homicídio.

Conforme o MP, o motivo ainda é desconhecido. O denunciado, durante interrogatório na polícia, "sustentou não saber os motivos de ter sido conduzido à delegacia" e permaneceu em silêncio durante os questionamentos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os funcionários que realizavam a limpeza foram ameaçados por Raul antes dele realmente cortar a corda.

"O mesmo havia dito que iria cortar todas as cordas de todos os funcionários, caso não se retirassem", diz o documento.

Uma testemunha revelou à polícia que estava no telhado e ouviu Raul dizer que "estava de saco cheio". Ainda segundo a testemunha, o morador "deu" 10 minutos para os trabalhadores "sumirem" do local antes de cortar a corda.

